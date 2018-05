Di Maio attacca Mattarella e Cottarelli | i video

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale senza precedenti in Italia. Fallisce dunque il tentativo di Conte di formare un governo dopo il veto del Quirinale sull'economista eurocritico Paolo Savona al ministero del Tesoro. --M5S e Lega attaccano Mattarella per il veto e chiedono il voto, evocando anche ...

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Di Maio attacca il Presidente della Repubblica : “è inutile andare a votare” : Bruca ai grillini la sconfitta. Soprattutto a Luigi Di Maio che ora sarà archiviato. Il M5S da questa sera torna

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

Massa - la candidata M5s attacca il Colle : “Di Maio è bloccato a Roma. Mattarella mette bastoni tra le ruote”. : Polemiche a Massa (Massa Carrara) sulla candidata a sindaco del M5s, Luana Mencarelli, che venerdì sera, durante un incontro pubblico, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per giustificare l’assenza del leader del partito Luigi Di Maio, bloccato a Roma dagli eventi nazionali. “Di Maio non ce la fa a venire – ha detto la candidata – ci aveva promesso che anche all’ultimo sarebbe scappato da Roma ma le ...

Di Maio e Salvini in coro : "Più ci attaccano - <br>più ci motivano. Oggi si chiude il contratto" : Matteo Salvini Oggi, intorno a mezzogiorno, ha tenuto un lungo monologo live su Facebook, seguito da una decina di migliaia di persone, ma ripreso in diretta anche da alcune tv. Il leader del Carroccio ha invitato i suoi follower a non leggere quello che scrivono i giornali che sono tornati a parlare di spread che sale, mercati che crollano, preoccupazioni di Bruxelles, di Washington e via dicendo. Salvini ha anche elencato più volte durante la ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Più eurocrati attaccano - più sono motivato”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...