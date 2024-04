Tennis - Carlos Alcaraz | Il braccio sta ben - ma continuo a pensarci Non gioco il dritto al 100%

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha fatto il suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, battendo agevolmente il kazako Alexander Shevchenko in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora di. Una buonissima prestazione per il numero tre del mondo che tornava in campo dopo aver saltato per infortunio il torneo di Montecarlo e quello di Barcellona. Queste le dichiarazioni a fine partita: “Penso di aver fatto abbastanza bene, onestamente. Nell’ultimo mese mi sono esercitato solo su slice, volée e rovesci, quindi penso che oggi abbia funzionato tutto bene. Cercavo di colpire ilpiù morbido, diciamo, e cercare di essere aggressivo con il rovescio e di andare a rete il prima possibile. Credo di aver fatto un’ottima partita in questo senso” Ovviamente l’attenzione era tutta rivolta sulla condizione del suo ...