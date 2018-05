Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : il programma di oggi. Orari di qualifiche e gara-1. Come vederle in tv : Sesto round del Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington va in scena il GP di Gran Bretagna. La gara di casa di Jonathan Rea, che di fronte al proprio pubblico ha l’opportunità di aumentare ancora di più il distacco rispetto alla concorrenza. Il pilota della Kawasaki corre con una motivazione ulteriore, poi, ovvero stabilire il primato assoluto di vittorie nella categoria (60), staccando la leggenda Carl Fogarty. Ci proverà già da ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv - Superpole e gara-1 (Gp Gran Bretagna Donington) : Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Gran Bretagna a Donington: cronaca e vincitore (oggi sabato 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:55:00 GMT)

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Jonathan Rea scatenato - Sykes tiene il passo. Melandri in difficoltà : Jonathan Rea si è letteralmente scatenato nelle prove libere del GP di Gran Bretagna, round valido per il Mondiale Superbike. A Donington Park, il Campione del Mondo in carica ha chiuso con il miglior tempo assoluto (1:28.003) siglato nella terza sessione, quando la pista si è asciugata dopo i primi due turni sul bagnato. Il britannico, leader della classifica generale, ha preceduto Tom Sykes di due decimi: le due Kawasaki sembrano decisamente ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike streaming video e tv - prove libere Fp1 - Fp2 e Fp3. Orari e tempi (Gp Gran Bretagna) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv delle tre prove libere attese oggi 23 maggio per il Gp di Gran Bretagna. La Fp1, Fp2, Fp3 avranno luogo a Donington.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 03:50:00 GMT)

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : Jonathan Rea a Donington a caccia del record di vittorie. Chi potrà fermarlo? : Altro giro, altro appuntamento con il Mondiale Superbike. A Donington va in scena il GP di Gran Bretagna e il favorito non può che essere lui, Jonathan Rea, leader indiscusso della classifica. Altro che nuove regole per limitare la superiorità della Kawasaki: il campione del mondo vola verso l’ennesima riconferma e dopo la doppietta di Imola ha preso il largo (47 punti di vantaggio sulla seconda posizione). Difficile arginarlo, soprattutto ...