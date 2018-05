Ronaldo contro Salah | la finale di Champions è una questione di stile

Isis - le minacce contro Messi e Ronaldo : 'In campo il vostro sangue' : L'ultima immagine choc dell'Isis prende di mira Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La minaccia dello Stato Islamico questa volta "colpisce" i mondiali di calcio in Russia, previsti per questa estate.In un fotomontaggio diffuso via Telegram da gruppi vicini alle bandiere nere, infatti, si vedono i due campioni all'interno di un campo di calcio pieno di spettatori. Sono inginocchiati e vestiti con il classico abito in stile Guantanamo. La mente ...

Champions League - Real Madrid in finale : brividi e 2-2 contro il Bayern Monaco - Benzama fa il Ronaldo : È il Real Madrid la prima finalista della Champions League 2017-2018: la squadra allenata da Zinedine Zidane ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bayern Monaco e, forte del successo esterno , 2-1, ...

Bayern Monaco-Real Madrid - le probabili formazioni della semifinale di Champions League : Lewandowski contro Ronaldo - torna Sergio Ramos : Serata di grande calcio a Monaco di Baviera. Il Bayern sfida i campioni in carica del Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League. Una sfida attesissima tra due squadre storiche del calcio europeo, in quella che per molti addetti ai lavori potrebbe anche essere una finale anticipata. Jupp Heynckes rischia di non avere a disposizione questa sera sera David Alaba. L’austriaco potrebbe saltare il match per un ...

SIMYle a Cristiano Ronaldo - delirio allo Scida : il Crotone ferma la Juve : Napoli show contro l’Udinese - lo scontro scudetto è già iniziato [FOTO] : 1/56 LaPresse ...

Simy come Cristiano Ronaldo - gol pazzesco del Crotone contro la Juve [VIDEO] : Simy come Cristiano Ronaldo, gol pazzesco del Crotone contro la Juve, si sta giocando la 33^ giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni nelle gare di oggi. Juventus in vantaggio nel primo tempo grazie ad Alex Sandro, poi nella ripresa il pareggio dei calabresi con l’incredibile rovesciata di Simy. L’attaccante come Cristiano Ronaldo, altra beffa per la Juventus. Simy come Cristiano Ronaldo, gol pazzesco del Crotone contro la ...

Buffon : “Ronaldo giocatore più decisivo contro il quale ho giocato” : “Non so se Ronaldo sia il giocatore più completo contro cui abbia mai giocato ma in questo momento è il più decisivo per il ruolo che si è ritagliato da bomber puro”. Il portiere della Juventus Gigi Buffon esalta l’attaccante del Real Madrid Cristiano Ronaldo alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions tra i bianconeri e i ‘blancos’. All’andata l’asso portoghese ha firmato una doppietta nel successo ...

Ceccarini su Juventus-Inter del 98 : “Fu fallo di Ronaldo su Iuliano”/ Gigi Simoni furia contro l'arbitro : Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”: Gigi Simoni è una furia. L’arbitro del famoso match torna a parlare dopo quasi 20 anni, e l’ex tecnico nerazzurro si indigna(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:40:00 GMT)

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : Gigi Buffon racconta la sua carriera in una ua diretta Facebook, organizzata dalla Uefa dal a Vinovo. Dal debutto, ai compagni. Fino alla sfida con il Real Madrid. La partita ' Germania-Italia del ...