Nazionale | la prima volta di Baselli e Mandragora ' In Italia il talento c è | ci faremo

Ford Focus in anteprima Nazionale a Company Car Drive : Ford Italia partecipa al Company Car Drive 2018, l’evento dedicato a Fleet Manager, acquirenti e gestori di flotte aziendali, che si svolge presso l’Autodromo nazionale di Monza per una due giorni dedicata agli approfondimenti delle tematiche di gestione delle flotte aziendali e allo svolgimento di test Drive. L’evento, giunto alla 7° edizione, coinvolge, in un […] L'articolo Ford Focus in anteprima nazionale a Company Car Drive sembra ...

Rugby – Azzurri in raduno : la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone : La Nazionale italiana di Rugby in raduno a Montichiari, venerdì si vola in Giappone Inizia a pochi passi dal Lago di Garda il tour estivo della Nazionale italiana Rugby che si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e giovedì sera i 31 Azzurri convocati dal CT Conor O’Shea si alleneranno presso gli impianti dei Rugby Calvisano ...

Nazionale - Bonucci nuovo capitano : arriva la prima scelta di Mancini : Nazionale, Bonucci- arriva la prima scelta di Roberto Mancini in ottica azzurra. Una scelta decisa, immediata e fondamentale in vista del futuro. Con gli addii di Buffon e De Rossi, la nuova fascia da capitano sarà affidata a Leonardo Bonucci. Questa la scelta del nuovo ct della nostra Nazionale. Sarà Bonucci il nuovo leader. SCELTE […] L'articolo Nazionale, Bonucci nuovo capitano: arriva la prima scelta di Mancini proviene da Serie A News ...

Nazionale - la prima decisione di Mancini : ecco il nuovo capitano : Inizia un nuovo progetto per la Nazionale, il Ct Roberto Mancini avrà il compito di risollevare l’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Nel frattempo arriva la prima decisione dell’ex Zenit, il nuovo capitano per le prossime partite sarà Leonardo Bonucci, potrebbe non essere una decisione definitiva, dopo il rientro dall’infortunio di Chiellini la fascia di capitato potrebbe finire sul braccio ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima giornata interNazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

A Cesena la prima edizione di "Assaggi di Festival InterNazionale del Cibo di Strada" : Nella nuova Piazza della Libertà, oltre al Cibo, sono previsti anche spettacoli ed intrattenimenti. Presteremo particolare attenzione a preservare accuratamente la pavimentazione della Piazza ...

A giugno la prima riunione dei segretari per la sicurezza Nazionale della SCO : Si tratta del primo incontro tra i segretari per la sicurezza nazionale dopo l'allargamento dell'organizzazione, il cui compito principale consisterà nel predisporre i lavori in materia di politica e ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. A Lincoln senza Egonu e tante big - Nazionale giovane : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Lincoln (USA) dal 15 al 18 maggio dove affronteranno le padrone di casa, la Polonia e la Turchia. Come già annunciato, saranno assenti tutte le ragazze di Novara e Conegliano che hanno disputato la Finale Scudetto e la Final Four di Champions League: Paola Egonu, Cristina ...

Correggio Jazz 2018 - concerto in prima Nazionale di Salida : Orari biglietteria: da lunedì a venerdì e nei giorni di spettacolo dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30, sempre un'ora prima degli spettacoli. Per informazioni: tel. 0522 637813; e-mail: ...

Teatro : Nazionale di Genova - progetti e prima stagione : Punto di forza sarà ancora la Scuola di Recitazione, vivaio di giovani interpreti e di spettacoli come "Eracle" che è in questi giorni ospite di un festival a Mosca. Quindi le anticipazioni date a ...

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta dal Giappone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : nasce la prima Fattoria Didattica : nasce la prima Fattoria Didattica nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Realizzata a Canolo dall’Azienda Agricola Sapori Antichi d’Aspromonte con l’importante cofinanziamento dell’Ente Parco nell’ambito delle iniziative di Promozione Economico e Sociale, verrà inaugurata venerdì 11 maggio alle ore 10:30 a Canolo, alla presenza del Presidente Giuseppe Bombino e dei titolari dell’Azienda. L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte: nasce la prima ...

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 è la prima tappa abruzzese della manifestazione interNazionale di divulgazione ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

Canottaggio - Meeting Nazionale : Italia Team in evidenza nella prima giornata di finali : Buone prestazione per gli azzurri dell'Italia Team al Meeting Nazionale di Canottaggio PIEDILUCO, 05 maggio 2018 A Piediluco è terminata la prima giornata del secondo Meeting Nazionale del 2018, dove ...