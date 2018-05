Giro d’Italia 2018 | teppisti contro la Corsa! Sparsi olio e vetri sul percorso verso

Giro d’Italia – Altimetria - percorso e favoriti della 20ª tappa : Froome in difesa - Pozzovivo per la vittoria di tappa : Oggi l’ultima grande fatica del Giro d’Italia 101: la corsa rosa si decide nella Susa-Cervinia Oggi l’ultimo grande tappone alpino del Giro d’Italia 101. Dopo la straordinaria prestazione di ieri di Chris Froome, che ha trionfato sul circuito di Bardonecchia, andandosi a prendere una preziosissima maglia rosa che oggi dovrà difendere da un affamatissimo Tom Dumoulin, a 40” dal britannico, i corridori si apprestano ...

La tappa di oggi del Giro d'Italia : È l'ultima davvero decisiva, prima della passerella di domani a Roma: si parte da Susa, si arriva al Cervinia e in mezzo è pieno di salite

Che tappa incredibile - ieri al Giro d'Italia : Chris Froome ha ribaltato il Giro d'Italia con una fuga a 82 chilometri e tre salite dall'arrivo: ne parleremo ancora per molto tempo

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Ieri la giornata più dura della mia carriera. Tornerò per vincere” : “La giornata più dura della mia carriera”. Simon Yates ha commentato così la tappa di Bardonecchia al Giro d’Italia 2018, in cui è andato completamente in crisi, accusando un ritardo di oltre 38’ dalla testa. Quello che fino a mercoledì era stato il padrone assoluto di questa edizione, è andato alla deriva sul Colle delle Finestre, iniziando un lungo calvario fino al traguardo. La Maglia Rosa sembrava ad un passo e invece all’ultimo sono ...

Giro d’Italia – Cambiano gli obiettivi di Pozzivivo : “ho temuto di fare la fine di Yates - ecco cosa voglio adesso” : Domenico Pozzivivo e quel desiderio di vittoria: il corridore della Bahrain Merida cambia obiettivi dopo il crollo di ieri a Bardonecchia Incredibile impresa ieri di Chris Froome nel tappone di montagna di Bardonecchia. Il britannico del Team Sky ha trionfato nella 19ª tappa del Giro d’Italia 101, prendendosi anche la maglia rosa di leader della classifica, lasciando oltre 30 minuti di gap a Simon Yates. Alle spalle di Froome, in ...

Giro d’Italia – Froome super a Bardonecchia - il ds Cioni svela il segreto vincente : “chissà se ci copiano anche questo…” : Froome super nella tappa di Bardonecchia: il ds Cioni svela il segreto vincente del britannico e del Team Sky Incredibile impresa ieri di Chris Froome nel tappone di montagna di Bardonecchia. Il britannico del Team Sky ha trionfato nella 19ª tappa del Giro d’Italia 101, prendendosi anche la maglia rosa di leader della classifica, lasciando oltre 30 minuti di gap a Simon Yates. Alle spalle di Froome, in classifica generale, Tom Dumoulin, a ...

Giro d’Italia – Vetri ed olio di motore sul percorso della 20ª tappa : lo sconsiderato gesto di alcuni teppisti : Il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 invaso da Vetri e olio di motore, i carabinieri indagano sui colpevoli dello sconsiderato gesto Giunto alla ventesima tappa il Giro d’Italia oggi affronterà la frazione che da Susa porterà i ciclisti a Cervinia. La corsa rosa impegnerà i corridori in una tappa lunga ben 214 km e non senza insidie. Quello a cui si sono trovate di fronte le forze dell’ordine ispezionando il ...

Giro d’Italia - Dumoulin sprezzante : “ho deciso di aspettare Reichenbach - ma sembrava una… vecchia signora” : Tom Dumoulin svela uno dei motivi che gli hanno fatto perdere tempo nella lunga rincorsa a Chris Froome nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia Cambia il proprietario della maglia rosa del Giro d’Italia ma non l’inseguitore, che resta sempre Tom Dumoulin. Il corridore della Sunweb ha assistiti inerme all’assolo di Froome, rimanendogli però in scia nella classifica generale, che li vede separati da quaranta secondi. ...

Giro d’Italia - Froome spiazza tutti : “piano impeccabile. Tifosi vestiti da Ventolin? Ecco cosa dico” : Chris Froome si gode la maglia rosa e si prepara alla penultima tappa del Giro d’Italia, quella che decreterà il vincitore assoluto dopo venti giorni di battaglie Una vittoria pazzesca, 80 km di fuga solitaria conclusa con le braccia alzate e con la maglia rosa virtualmente addosso. Chris Froome ha spaccato il Giro d’Italia nella diciannovesima tappa, saltando dal quinto al primo posto e scaraventando su Yates oltre mezz’ora di ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Avevamo pianificato tutto - è stato un rischio calcolato. Oggi un altro tappone - non è ancora finita. Salbutamolo? Non ho mai sbagliato” : Ieri Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria al Giro d’Italia 2018. Sul Colle delle Finestre, appena iniziato il tratto di sterrato, il britannico ha sferrato l’attacco, facendo il vuoto dietro di sé. Da quel momento è iniziata una cavalcata trionfale di 80 km che lo porterà a vincere in solitaria sul traguardo di Bardonecchia. Il capitano del Team Sky ha inflitto agli avversari distacchi di altri tempi, riuscendo a ribaltare la ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : ultimo tappone Susa-Cervinia. Froome difende la maglia rosa su Dumoulin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Susa a Cervinia. L’ultimo tappone alpino emetterà i verdetti finali di questa centunesima edizione e deciderà chi vestirà la maglia rosa sul podio finale di Roma. Un percorso durissimo nel finale, visto che negli ultimi 85 chilometri i corridori dovranno superare 4000 metri di disLIVEllo attraverso tre GPM di prima categoria. La prima salita ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : orario di partenza e di arrivo. Le vie - i quartieri - le strade e i comuni che verranno attraversati : Domenica 27 maggio si conclude il Giro d’Italia 2018 con la ventunesima tappa, la Roma-Roma di 115 chilometri. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

LIVE Giro d’Italia - Susa-Cervinia in DIRETTA : orario e aggiornamenti in tempo reale : Oggi sabato 26 maggio si corre la Susa-Cervinia, ventesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il tappone alpino finale definirà la classifica generale prima della passerella di Roma: si preannuncia grande spettacolo tra le province di Torino e Aosta lungo 214 chilometri durissimi e che regaleranno grandi emozioni. Chris Froome si presenta al via in maglia rosa dopo l’impresa di ieri, 80 chilometri di fuga solitaria che gli hanno permesso ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa Susa-Cervinia : l’ultimo tappone alpino! È tempo di verdetti finali… : Oggi si decide il Giro d’Italia 2018. La ventesima tappa presenta un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, un tappone alpino con un finale durissimo, dove in 85 chilometri saranno concentrati tre GPM di prima categoria. Una frazione che emetterà i verdetti finali del Giro 101 e sancirà il vincitore della Maglia Rosa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ventesima tappa del Giro d’Italia. Percorso I primi 130 ...