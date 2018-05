: #News #Cugina vittima Izzo:dolore, ma è finita - CybFeed : #News #Cugina vittima Izzo:dolore, ma è finita - NotizieIN : Cugina vittima Izzo:dolore, ma è finita - TelevideoRai101 : Cugina vittima Izzo:dolore, ma è finita -

"Le parole dimi distruggono, ma mettono fine a una ricerca che dura da 43 anni". Così Mara Corazzin,di Rossella,la 17enne scomparsa il 21 agosto 1975 e, per il "mostro del Circeo" Angelo, uccisa sul lago Trasimeno. "Elisanna,la mamma di Rossella, è morta nel 2009 con il dramma" della figlia scomparsa "che l'ha attanagliata per l'intera esistenza. Non si è mai arresa al fatto che fosse sparita: continuava a lavare i suoi vestiti e a farglieli trovare puliti sul letto. Per il suo compleanno comprava sempre una rosa".(Di venerdì 25 maggio 2018)