HoloLens 2 avrà i sensori del Kinect e un prezzo stimato di 800 dollari

surface-phone

(Di lunedì 21 maggio 2018) Le informazioni trapelate in questi mesi sulla seconda generazione di, anche in via ufficiale, sono davvero numerose e ci hanno definito il progetto che Microsoft ha in mente. Ad esempio sappiamo già che monterà una nuova HPU (Holographic Processing Unit) accoppiata da un “AI Coprocessor” per aumentare il feedback dei “Deep Neural Networks” e gestire resnet18 real time,una maggiore durata della batteria, sarà dotato di un processore ARM e, secondo le indiscrezioni, non mancherà il supporto alla connettività LTE e a Windows Core OS nella sua variante Oasis. Brad Sams, un redattore di Thurrot.com che da sempre si è rivelato affidabile sulle indiscrezioni relative al mondo Microsoft, ha spiegato in un suo articolo che la versione rinnovata delpresentata al Build 2018 e dotata della tecnologia cloud verrà implementata anche in2 e su questo c’è una ...