Giro d’Italia 2018 | decima tappa Penne-Gualdo Tadino | a che ora passa e in quali comuni e

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : Yates-Dumoulin in pole - Chaves fa paura. Pozzovivo da top5 : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : cresce la coppia Yates-Chaves - Aru e Froome crollano sul Gran Sasso. Tom Dumoulin ancora favorito? : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...

Giro d’Italia 2018 - gerarchie ben definite tra i favoriti. Duello Yates-Dumoulin - Chaves terzo incomodo. Pinot - Pozzovivo e Carapaz per il podio : Il primo scontro diretto in salita tra i big (anche se è durato poco più di due chilometri) è finalmente arrivato. Nella nona tappa del Giro d’Italia 2018 infatti i grandi favoriti per la vittoria finale si sono dati battaglia sulle dure pendenze del Gran Sasso d’Italia, con l’arrivo a Campo Imperatore. Il trionfo è stato della Maglia Rosa Simon Yates: il leader della classifica generale ha battuto allo sprint con 100 metri ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Dopo il giorno di riposo, martedì 15 maggio il Giro d’Italia riparte con la decima tappa, che porterà la carovana da Penne a Gualdo Tadino dopo 239 km. La partenza fittizia avverrà alle 10.55, mentre quella reale, dopo il trasferimento, sarà data alle 11.05. L’arrivo è previsto tra le 16.53 e le 17.34, a seconda della media oraria (considerata tra i 37 ed i 41 km/h). Si partirà da Penne, in provincia di Pescara, e poi si passerà da ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Giornata negativa - le gambe non girano. Ma mancano due settimane…” : Fabio Aru è andato in crisi sulla salita che ha portato il Giro d’Italia 2018 a Campo Imperatore. La nona tappa è stata indigesta per il Cavaliere dei Quattro Mori che ha sofferto le dure asperità del Gran Sasso staccandosi prematuramente da Simon Yates e da altri big. Ora il sardo ha 2’36” di distacco dalla maglia rosa, un ritardo molto importante e che sembra difficile da recuperare. Al termine della gara il capitano della ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Dopo il giorno di riposo, si torna in sella con la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano. Siamo a metà corsa e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti lavoreranno tanto per chiudere ogni buco, ma dovranno ...

Giro d’Italia 2018 - quanto manca Vincenzo Nibali! Italia - si rischia l’oblio : mancano i corridori da corse a tappe : Il Giro d’Italia 2018, salvo colpi di scena che, francamente, appaiono improbabili, non potrà essere vinto da un corridore nostrano. Con tutto il rispetto per Domenico Pozzovivo, risulta difficile immaginare il lucano in maglia rosa a Roma. Va detto che il capitano della Bahrein Merida merita solo applausi: a 35 anni è di gran lunga il miglior Italiano, l’unico che può sperare di giocarsi un posto sul podio. Non sarà facile mantenere ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della nona tappa. Simon Yates si conferma il più forte - Pinot e Chaves ancora brillanti - Aru e Froome in crisi : La Maglia Rosa Simon Yates doma anche il Gran Sasso d’Italia e trionfa a Campo Imperatore, nella nona tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha battuto in uno sprint ristretto il francese Thibaut Pinot e il colombiano Esteban Chaves. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle. pagelle nona TAPPA Giro d’Italia Simon Yates 10: il britannico è sempre più padrone di questo Giro 101. Oggi il corridore ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - game over. La maledizione del Team Sky e quella frase che si ritorce contro… : Poco più di un anno fa, ad un giornalista che gli chiedeva lumi su una possibile partecipazione al Giro d’Italia, Chris Froome rispose con un poco elegante: “Se chiedi ad una persona per strada chi ha vinto il Giro d’Italia, ti risponde ‘Il Giro di cosa?’ “. Qualche mese dopo il britannico, dopo essersi messo in bacheca la quarta Grande Boucle della carriera e la Vuelta di Spagna (sub-judice a causa della ...

Giro d’Italia 2018 - l’amara realtà di Fabio Aru. Fuori forma e podio lontano. Sbagliata la preparazione : 24° all’arrivo a 1’14” dalla maglia rosa Simon Yates, 15° nella generale a 2’36”. Il Giro d’Italia 2018 di Fabio Aru si sta trasformando in un calvario. La salita, solitamente così amica del sardo, sembra ormai una ghigliottina inesorabile dove il capitano della UAE Emirates proprio non riesce a tenere il passo dei migliori. Se a CaltaGirone ed Etna erano suonati due pericolosi campanelli d’allarme, oggi ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Simon Yates si prende anche la Maglia Azzurra : Si chiude la prima metà del Giro d’Italia: andiamo a vedere le altre classifiche dopo la nona tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 100 3 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 4 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 68 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 52 6 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo la forza per sprintare - che vittoria in salita. Non mi nascondo - voglio vincere il Giro!” : Simon Yates ha trionfato a Campo Imperatore e ha rafforzato la maglia rosa. Il britannico ha meritatamente vinto sul Gran Sasso e ha aumentato il proprio vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin, Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo mentre Fabio Aru e Chris Froome sono sprofondati a oltre due minuti. Il capitano della Mitchelton-Scott era raggiante ai microfoni della Rai: “Sono molto felice ma anche molto stanco. L’Astana ha fatto la ...

Giro d’Italia 2018 - domani il giorno di riposo (lunedì 14 maggio). Quando si ricomincia? Programma - orario e tv della decima tappa Penne-Gualdo Tadino : domani lunedì 14 maggio il Giro d’Italia 2018 osserverà il secondo giorno di riposo. Dopo dieci giorni intensi, con le tre tappe in Israele (e il lungo trasferimento in Sicilia) e ben tre arrivi in salita tra Etna, Montevergine e Campo Imperatore, il gruppo potrà tirare un po’ il fiato e godersi una giornata di relax che sarà fondamentale per recuperare le forze in vista di una seconda settimana che culminerà con la scalata del Monte ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Simon Yates rafforza la maglia rosa - Aru e Froome a due minuti! : Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2018 e ha rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico, grazie al successo a Campo Imperatore, ora vanta 32” sul compagno di squadra Johan Chaves e ben 38” su Tom Dumoulin. Pinot a 45”, Pozzovivo è a 57” mentre Chris Froome e Aru sono sprofondati a 2’30”. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018: 1. Simon Yates ...