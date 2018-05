Salvini-Di Maio | «Passi avanti» Flat tax | reddito di cittadinanza | migranti e Fornero

Stop agli sbarchi di immigrati Salvini strappa l'ok a Di Maio C'è l'ipotesi flat tax 'ammorbidita' : "Le elezioni a luglio sono scongiurate. Ormai l'accordo c'è", spiega ad Affaritaliani.it una fonte leghista ai massimi livelli dopo il primo giorno di tavolo programmatica tra Carroccio e pentastellati. I due partiti hanno chiesto tempo al Quirinale fino a domenica Segui su affaritaliani.it

Di Maio e Salvini trattano : Sul fronte Lega, tra i nomi più gettonati quello di Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini: scendono le quotazioni da premier ma salgono quelle che lo vorrebbero al ministero dell'Economia, uno ...

Stop agli sbarchi di immigrati Salvini strappa l'ok a Di Maio C'è l'ipotesi flat tax 'ammorbidita' : "Le elezioni a luglio sono scongiurate. Ormai l'accordo c'è", spiega ad Affaritaliani.it una fonte leghista ai massimi livelli dopo il primo giorno di tavolo programmatica tra Carroccio e pentastellati. I due partiti hanno chiesto tempo al Quirinale fino a domenica Segui su affaritaliani.it

Stop agli sbarchi di immigrati Salvini strappa l'ok a Di Maio C'è l'ipotesi flat tax 'ammorbidita' : "Le elezioni a luglio sono scongiurate. Ormai l'accordo c'è", spiega ad Affaritaliani.it una fonte leghista ai massimi livelli dopo il primo giorno di tavolo programmatica tra Carroccio e pentastellati. I due partiti hanno chiesto tempo al Quirinale fino a domenica Segui su affaritaliani.it

M5S-Lega : «Convergenze su legge Fornero e migranti». Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Salvini-Di Maio : «Passi avanti». Flat tax e reddito di cittadinanza punti di partenza del programma : Passi avanti dei leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dopo la concessione da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella di altro tempo per formare il nuovo governo e l'apertura...

M5S-Lega - vertice per il contratto di governo. Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «Significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Salvini-Di Maio : «Passi avanti». Flat tax e reddito di cittadinanza punti di partenza del programma : Passi avanti dei leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dopo la concessione da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella di altro tempo per formare il nuovo governo e l'apertura...

L’accordo Lega – M5s : premier “debole” - Di Maio e Salvini vicepresidenti del Consiglio : Salvini e Di Maio verso le due vicepresidenze e pronti a chiudere il nodo principale: la squadra di governo, con incarico di Presidente del Consiglio affidato a Giovannini o Cottarelli e posizioni di primissimo piano per i loro fedelissimi, Giorgetti, Toninelli e Bonafede su tutti. Intanto, si lavora sul contratto di governo: Lega preme per flat tax e legittima difesa, M5s non rinuncia a legge su conflitto di interessi.Continua a leggere

Trattativa M5S-Lega - Di Maio e Salvini nel governo. Ancora fumata nera sul premier : I toni sono concilianti ma la questione politica di fondo resta: il nodo principale resta quello del nome da indicare come premier. L'ipotesi Giorgetti - che si era fatta strada negli scorsi giorni - ...

Ilva - Calenda non legittimato dai sindacati/ Salta il tavolo delle trattative : tocca a Di Maio e Salvini : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:56:00 GMT)

Alessandra Ghisleri : 'Luigi Di Maio o Matteo Salvini? Ecco a chi conviene l'intesa. E la figura terza...' : Verso l'accordo tra M5s e Lega per un governo politico. Un accordo che sembra andare senza particolari indugi verso l'individuazione di una figura terza per il ruolo di premier. Ma a chi converrà di ...

Governo - incontro Salvini-Di Maio : M5S : «Significativi passi avanti» Lega : «Chiudere in 3 giorni o si vota» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo Lega-M5s - Salvini-Di Maio : riunione in corso/ Diretta live : “Tema immigrazione parte del contratto” : Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:01:00 GMT)