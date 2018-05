Chi è Liberato? Il rapper di Gomorra in concerto gratis a Napoli il 9 maggio

“Ecco Chi entra nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio lui : Barbara D’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...

Capriolo entra in panetteria - catturato e liberato nei bosChi : Chieti - Un Capriolo è entrato questa mattina in un panificio nel centro di Ortona (Chieti), forse dopo essersi smarrito allontanandosi dalle vicine zone rurali. Il titolare del negozio ha chiamato i Carabinieri Forestali, arrivati insieme ai colleghi del Reparto Biodiversità di Pescara e a un veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti il quale ha constatato il buono stato di salute dell'animale, solo molto spaventato, visti i ...

LETTURE/ Il rosario contro la polizia politica : quelle candele che hanno liberato la CecoslovacChia : Trent'anni fa si svolse in Cecoslovacchia una manifestazione destinata a cambiare la storia d'Europa e a svelare al mondo il vero volto dei regimi comunisti. RAFFAELE MAGALDI(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Denunciare subito la menzogna o aspettare? La lezione di Arsenij Roginskij, di A. Dell'AstaUNGHERIA 1956/ Gyula, se un ragazzo di 12 anni "riscrive" la rivoluzione, di R. Crugnola

Mondiali - ecco i 36 arbitri e i 63 assistenti selezionati dalla Fifa. Presenti RocChi - Di Liberatore e Tonolini : L'organizzazione internazionale ha ufficializzato tramite il proprio sito web i 36 arbitri e i 63 assistenti che si occuperanno di dirigere i vari incontri della Coppa del Mondo. selezione ancora ...