Giro d’Italia 2018 | le squadre più attrezzate Team Sky e Astana sembrano avere qualcosa

Giro d’Italia 2018 - le tappe chiave. Dove potrebbe decidersi la corsa rosa? Zoncolan - Finestre e cronometro sulla strada verso la Rosa : 21 tappe per decidere il vincitore: sarà Chris Froome, per vincere il terzo grande Giro consecutivo? O sarà Tom Dumoulin, per confermarsi sul gradino più alto del podio? Oppure Fabio Aru, Thibaut Pinot o Miguel Angel Lopez, scalatori che possono provare a far saltare il banco? Il Giro d’Italia 2018 è aperto a diverse soluzioni e proprio il percorso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutto ciò: quali possono essere le frazioni che ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Voglio vincere di nuovo - l’anno scorso non è stato un caso. Ottime cronometro. Zoncolan? Non l’ho visto” : Tom Dumoulin si appresta a difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno a Milano. L’olandese sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il capitano della Sunweb ha rilasciato un’intervista a Marca raccontandosi a tutto tondo in vista della Corsa Rosa. Nel 2017 Dumoulin sorprese tutti trionfando in maniera inattesa e i suoi ricordi sono indelebili: “Ho ...

Giro d’Italia 2018 : Bar Refaeli è la madrina super sexy [GALLERY] : 1/17 ...

Giro d’Italia - tutte le 22 squadre ai raggi X : capitani - gregari e cacciatori di tappe : Pochi giorni alla partenza: venerdì 4 maggio a Gerusalemme, con una cronometro individuale partirà il Giro d’Italia 2018. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani, gregari e cacciatori di tappe. TEAM SUNWEB 1 DUMOULIN Tom 2 CURVERS Roy 3 HAGA Chad 4 HAMILTON Chris 5 HOFSTEDE Lennard 6 OOMEN Sam 7 TEN DAM Laurens 8 VERVAEKE Louis Capitano: Tom Doumulin cacciatori di tappe: – Ambizioni: tutti per Dumoulin ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Dopo il Tour e la Vuelta voglio vincere : occhio allo Zoncolan. Caso salbutamolo? Capisco le persone ma…” : Chris Froome ha rilasciato alcuni dichiarazioni ad Eurosport alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è il grande favorito per il successo finale ma su di lui aleggia sempre l’ombra del Caso salbutamolo: “Mi immedesimo con le persone ma è frustrante che certe cose siano di dominio pubblico. Io spero solo che tutto si risolva al ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa : Susa-Cervinia. L’ultimo tappone alpino per decidere la classifica : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. L’ultimo tappone alpino prevede un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, con i corridori che dovranno affrontare ben tre GPM di prima categoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia. La prima parte di tappa non ...

Giro d’Italia 2018 - Bar Refaeli madrina delle tappe in Israele! Che bellezza per la Corsa Rosa : Alice Rachele Arlanch sarà la madrina del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. La Miss Italia in carica presterà il proprio volto alla Corsa Rosa ma solo per le tappe che si svolgeranno nel nostro Paese. Le prime tre frazioni che si snoderanno in Israele, infatti, avranno come madrina la stupenda modella israeliana Bar Refaeli: la 33enne, una vera eccellenza di questa Nazione nel mondo, sarà protagonista della ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Non mi accontento - si corre per vincere. Al top negli ultimi dieci giorni : tra Zoncolan e Cervinia…” : Fabio Aru sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018. Il capitano della UAE Emirates è tra i favoriti per la conquista della maglia rosa, sfiderà Chris Froome e tutti gli altri big per la classifica generale con la speranza di salire sul gradino più alto del podio. Il sardo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport prima della partenza da Gerusalemme: Fabio Aru non ha ancora vinto in questo 2018 e nelle gambe ...

Il MotoGiro d’Italia parte dalla Ducati : Oggi lo stabilimento Ducati di Borgo Panigale è il punto di partenza della 27° edizione del Motogiro d’Italia, la rievocazione storica della più antica e prestigiosa gara motociclistica italiana a tappe. L’edizione 2018 si terrà dal 30 aprile al 6 maggio e solcherà le strade della celebre Motor Valley, il distretto industriale situato in Emilia […] L'articolo Il Motogiro d’Italia parte dalla Ducati sembra essere il primo su ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : limitare i danni nella prime tappe per poi scatenarsi sulle Alpi. Il sardo insegue la forma per la terza settimana : La grande speranza italiana: Fabio Aru si presenta al Giro d’Italia 2018 tra i grandi favoriti della vigilia, se non per la vittoria finale quantomeno per il podio di Roma. Dopo un paio di partecipazioni al Tour de France, lo scorso anno costretto dagli eventi, il sardo torna finalmente alla corsa rosa che nel 2015 lo aveva visto chiudere al secondo posto alle spalle di Alberto Contador. La concorrenza è qualificata, ma l’atleta ...

Giro d’Italia 2018 - le squadre partecipanti : l’elenco completo e tutti i corridori al via : Al Giro d’Italia 2018 parteciperanno ben 22 formazioni, ciascuna composta da 8 ciclisti. Le varie formazioni non saranno infatti più composte da 9 atleti come accadeva lo scorso anno, dunque il gruppo risulterà più ridotto e sarà anche più difficile tenere cucita la corsa. Di seguito tutte le squadre partecipanti, le rose complete e tutti i ciclisti che vedremo sulle strade della Corsa Rosa. AG2R LA MONDIALE: Alexandre ...

Giro d’Italia 2018 : il caso doping di Chris Froome. A che punto è il processo? Le possibili sentenze - rischio squalifica : Chris Froome è pronto per partecipare al Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France e dell’ultima Vuelta partirà con tutti i favoriti del pronostico per conquistare la prima maglia rosa della sua carriera e infilare il Grande Slam spalmato su due anni ma è innegabile che correrà con una spada di Damocle sulla testa: il caso salbutamolo è infatti una macchia sulla ...

Giro d’Italia 2018 - i favoriti a confronto. Aru - Froome - Dumoulin - Pinot e Lopez : l’analisi ai raggi X : Cinque pretendenti alla maglia rosa: dal vincitore della scorsa edizione al dominatore dell’ultimo lustro nelle grandi corse a tappe, insidiati da tre giovani molto pericolosi. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa a tappe: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza. CHRIS Froome Salita: 10 Discesa: 8 Cronometro: 9 Intelligenza tattica: ...

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa : Venaria Reale-Bardonecchia. Lo Jafferau farà malissimo : La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 sarà una delle frazioni chiave di questa edizione. Il percorso di 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia prevede infatti quattro GPM, tra cui il durissimo Colle delle Finestre e la salita finale dello Jafferau. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Fin dalla partenza la strada inizia a salire gradualmente verso il primo GPM di giornata, il ...