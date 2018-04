“Nonno ti prego | non respiro!” Prima le urla del nipote autistico di 11 anni | poi il

caffeinamagazine

: @gilesgdrway Rupert ti prego sei troppo bello mi dai gioie su gioie posso adottarti come nonno? - Thorgdrway : @gilesgdrway Rupert ti prego sei troppo bello mi dai gioie su gioie posso adottarti come nonno? - abigailblat : @blakeblat dai allora fammi apparire per il bar *alza gli occhi al cielo mettendo le manine di lato per far si che… - cuore_drago : @fiocchibosi Ti prego mettiti un jeans e una t-shirt che sembri nonno! Non sei così vecchioo daiiiii -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse lavolta che vediamo un’atrocità del genere. Quello che è successo in Ohio, Usa, ne è una prova tangibile. Donald Martin Jr, 58enne dell’Ohio che pesa oltre 180 chili ha ammesso di aver ammazzato il, Dylan Davis-Martin schiacciandolo letteralmente con il suo corpo, solo perché il bambino non la smetteva di fare i capricci. “Volevo soltanto calmarlo, niente di più”, ha ammesso ai giudici durante il processo sostenendo di essersi molto arrabbiato quando ha visto che il ...