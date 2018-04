Usa | bufera sul medico di Trump | ubriaco distrusse auto blu

Brindisi - l’annuncio di lavoro di un pasticciere : “Non cerco ragazze grasse”. Bufera sui social. E lui si scUsa : “cerco personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità. Non cerco ragazze grasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. L’annuncio di lavoro per cercare “un’aiuto pasticciere con esperienza e due banconisti/e” è stato pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria Dolci ...

Usa - due neri arrestati da Starbucks : bufera sul colosso del caffè - : A chiamare la polizia un dipendente del locale, irritato dal fatto che i due giovani non ordinavano nulla e, invitati ad uscire, si sono rifiutati. La scena è stata ripresa con i telefonini da molti ...

YouTube nella bufera. Associazioni dei consumatori accUsano Google di raccogliere dati dei bambini : Il caso Cambridge Analytica che ha investito Facebook ormai da alcune settimane ha puntato i riflettori sulla privacy degli utenti e sull’uso improprio che può essere fatto dei milioni di dati raccolti attraverso applicazioni per smartphone o piattaforme social destinate alla comunicazione. Mentre Facebook continua ad essere al centro dell’attenzione, dagli USA arriva una notizia che, in questo caso, coinvolge un altro big della ...

Ginnastica - scandalo abusi sessuali in Argentina : accUsato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera Usa : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

Bufera di neve sulla costa Est degli Usa - 5 mila voli cancellati - : Particolarmente interessate dal maltempo le città di Boston, New York e Washington. Disagi negli scali internazionali di Jfk e Newark. Tantissimi aerei sono rimasti a terra. Bloccati a New York anche ...

“Ci prendete per il c***”. Bufera su I Fatti Vostri - pubblico infuriato. “Ci dovete scUsare…”. Arriva l’annuncio ufficiale e gli spettatori della trasmissione condotta da Giancarlo Magalli insorgono subito : C’è poco da fare: niente riesce a dividere di più della neve. Da un lato chi la ama a prescindere e alla vista di ogni singolo fiocco, fosse anche il più piccolo, sogna già feroci battaglie all’ultima palla. Dall’altra chi certi disagi non riesce proprio a sopportarli, col traffico in tilt e le pale in azione per evitare la paralisi delle città. Un po’ quello che è successo nelle ultime ore a Roma, con caos un ...

“Che figura di me***”. Rita Dalla Chiesa nella bufera : sbugiardata in rete. Qualcuno fa sapere che di nascosto “fa cose che non dovrebbe fare” e lei - piccatissima - va su tutte le furie. Coda di paglia? La pesante accUsa : Il suo volto è indissolubilmente legato a Forum, il programma di Mediaset che ha condotto dal 1988 al 1997 e poi di nuovo dal 2003 al 2013. Ma anche a Fabrizio Frizzi con il quale è stata sposata dal 1992 al 1998 e dal quale ha divorziato nel 2002. Ma Rita Dalla Chiesa è anche famosa per essere un’animalista convinta. “I miei genitori mi raccontavano sempre che mi avevano messa in carrozzina con 2 cani – ha raccontato in un’intervista di qualche ...