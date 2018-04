Tornano i “Cento pittori” a via Margutta | dal 27 aprile al 1° maggio | la storica via

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) È stata il rifugio di pittori e scultori, poeti e musicisti, artisti e artigiani: è via, lastrada romana che ha conosciuto l'eccellenza dell'arte nei colori e nell'estro delle più grandi opere nostrane e internazionali.Torna anche quest'anno la rassegna "Cento pittori", dal 27al primo, proprio nell'antica via simbolo d'arte: giunta alla 108esima edizione, la mostra ospita oltre cento artisti e conta più di duemila opere in esposizione.Una meravigliosa tradizione che si inserisce tra gli eventi della Primavera romana, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi, in una delle strade capitoline più famose del mondo, popolata sin dal '600 da generazioni di grandi artisti.L'idea della mostra è nata nel 1953, quando, nell'immediato dopoguerra, un gruppo di pittori si riunì per ridare vita a via ...