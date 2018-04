Real Madrid-Juventus | il retroscena dell’arbitro Oliver | “sono stati giorni strani…”

Alonso dal GP di Baku : 'Il Real Madrid a volte non merita - ma vince sempre' : "Qualche volta merita, qualche volta non merita. Ma vince sempre". Così Fernando Alonso , pilota della McLaren , ha parlato del suo Real Madrid nel giovedì del Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. ...

Champions - il Real Madrid in trasferta fa paura. CR7 da record anche senza gol : Sui social: "Ma come fa?" PERCHÉ Sì - "Il Madrid vince perché sì", è il brillante titolo della cronaca della partita di ieri sera sul Pais di oggi. "Perché è una squadra specialista nel distorcere la ...

Bayern-Real Madrid 1-2 - Zidane : 'Siamo stati cinici' : Roma, 26 apr. , askanews, Gioca il Bayer, vince il Real nella seconda semifinale di Champions League. All'Allianz Arena di Monaco i blancos di Spagna vincono 2-1. Le reti sono di Kimmich , 28 , , ...

Bayern crea - il Real colpisce Il primo round è del Madrid : Matteo Basile Quando in campo ci sono due delle regine d'Europa non puoi che aspettarti uno spettacolo all'altezza. E Bayern Monaco e Real Madrid non deludono le attese. Lo show non manca anche se per ...

Champions - Zidane su Bayern-Real Madrid : "Sofferenza e cinismo" : Zinedine Zidane è molto onesto nell'analizzare la partita di Monaco, vinta dal Real Madrid per 2-1 sul Bayern nell'andata della semifinale di Champions League : "Abbiamo ottenuto il risultato in ...

Champions - a Monaco il Real Madrid soffre e ribalta : 1-2 contro il Bayern : Il Real Madrid vince 2-1 in casa del Bayern Monaco nella gara d'andata della semifinale di Champions League. Kimmich porta in vantaggio i tedeschi al 28' prima del pareggio di Marcelo al 44'. Nella ...

Champions League - Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 : Marcelo e Asensio rimontano Kimmich : MONACO DI BAVIERA - Se arriva la vittoria anche quando Cristiano Ronaldo resta a secco è lecito sognare un sensazionale tris in casa Real Madrid . I due volti campioni d' Europa e campioni del mondo in carica sono riusciti infatti ad espugnare in rimonta l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, battendo 2-1 il Bayern Monaco nelkl'andata della seconda semifinale , dopo il 5-2 di Liverpool-Roma, ...

