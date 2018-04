Graffiata dal suo gatto al seno | contrae una malattia che le divora la pelle

fanpage

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Theresa Ferris White, 48 anni, proveniente dal Canada, ha contratto unamolto rara - il pioderma gangrenoso - mentre lavorava in un ricovero per animali. I medici sono stati costretti a sostituire la sua carne putrefatta con quella di un cadavere. E a distanza di anni da quell'incidente non è ancora fuori pericolo.