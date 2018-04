Consultare la base del Pd su un governo con il M5s L' idea di Fassino

agi

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Per Piero Fassino il Pd "deve verificare se ci sono le condizioni" per uncon M5s e dovrà coinvolgere la sua"in qualunque scelta". In un'intervista alla Stampa, l'ex segretario dei Ds ha auspicato tra i dem "una riflessione che abbia al centro l'interesse dell'Italia", ritenendo che sarebbe "il modo migliore per rilanciare il Pd". "Io penso che sarebbe un grave errore ritirarsi", ha aggiunto, "Renzi può dare un contributo prezioso ad aprire una nuova fase. C'è una sollecitazione del Presidente della Repubblica e il momento è delicato: quali sono le alternative?" Sull'eventualità di un referendum tra gli iscritti, Fassino ha spiegato che "in quale forma è da decidere, ma dobbiamo senz'altro ...