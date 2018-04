Ambiente | scoperta in Borneo nuova formica-kamikaze | esplosiva e tossica 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Unaspecie di’ è statasull’isola del: per uccidere o respingere un nemico, si fa esplodere liberando un liquido tossico e colloso. Chiamata Colobopsis explodens, è stata individuata nel Brunei, nel nord dell’isola, zona nota per la ricchezza di biodiversità. Contraedosi con molta forza, le formiche operaie creano pressione sufficiente a far esplodere la propria parete dell’addome, liberando all’improvviso delle secrezioni tossiche, ha spiegato Alice Laciny del Museo di storia naturale di Vienna, che ha partecipato alla ricerca. In questo modo, la ‘’ muore, ma tiene anche a distanza o uccide il nemico, secondo l’articolo pubblicato sulla rivista di zoologia ZooKeys. Non si tratta della prima’ che viene, ma laspecie è considerata ...