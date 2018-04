Governo | Di Maio dopo l' incontro con Fico | | Abbiamo chiuso con Salvini

blogo

(Di martedì 24 aprile 2018) Luigi Disi è presentato davanti ai cronistiuna mezzoretta di colloquio con Roberto. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura:la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di. Come aveva chiesto Martina, Diha cosìil "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il famoso contratto di.Diha apprezzato le parole di oggi pronunciate da Martina al termine dell'coned è pronto ad incontrare a sua volta i rappresentanti del Partito Democratico per iniziare a lavorare e, sopratutto, per capire se ci sono i margini per raggiungere un'intesa. In ogni caso, il contratto didovrà essere sottoposto all'approvazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau prima di diventare ...