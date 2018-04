Ignazio La Russa | ' Giorgia Meloni ha chiesto una legge elettorale con premio di

Giorgia Meloni - Ignazio La Russa la spinge a Palazzo Chigi : 'Premier perfetta' : E se alla fine la spuntasse Giorgia Meloni ? Difficile, quasi impossibile. Ma l'ipotesi è suggestiva: e se fosse proprio lei la premier di mediazione in un governo centrodestra-M5s? L'ipotesi colpisce ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Giorgia Meloni - la proposta-bomba di Ignazio La Russa a Libero : 'Facciamola presidente della Camera. Se Matteo Salvini...' : La proposta di Fratelli d'Italia non cambia, premette Ignazio La Russa: 'Matteo Salvini avanzi la candidatura per la presidenza del Senato. In questo modo sarebbe più facile la sua investitura come ...

Ignazio La Russa : 'Giorgia Meloni si è sacrificata per l'unità del centrodestra ma a tutto c'è un limite' : ' Giorgia Meloni si è sacrificata per l'unità del centrodestra. Per fare da collante non abbiamo fatto emergere delle differenze clamorose tra Forza Italia e Lega e non so se è giusto continuare in ...

Ignazio La Russa - la cover dello smartphone a Porta a Porta : "100% Milf" : "100% Milf", Ignazio La Russa show a Porta a Porta. Mentre parla a Bruno Vespa gesticolando l'esponente di FdI ha sfoggiato una cover dello smartphone che ha...

Ignazio La Russa - la cover dello smartphone a Porta a Porta : '100% Milf' : Tornando alla politica: 'Noi abbiamo giurato che non faremo mai un governo con il M5S' . Lo ha ribadito Ignazio La Russa commentando le prime proiezioni a 'Porta a Porta'.