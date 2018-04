Regina Baresi | All' Inter come papà Ma io sono attaccante

Regina Baresi - il capitano : “All’Inter come papà. Ma io sono attaccante” : Un nome importante: Regina. Un cognome ancor più nobile: Baresi, che a Milano fa battere il cuore di entrambe le sponde del Naviglio. Papà Beppe fu bandiera dell’Inter, zio Franco del Milan, Regina Baresi è capitano dell’A.S.D. Femminile Inter Milano e non ha grande intenzione di andarsene, neanche di fronte a una grande offerta: “Non ne ho mai ricevute, ma non le accetterei, sono qui da sempre e ho una missione da portare a termine!”, una ...

Regina Baresi e 'Calciatori Brutti' - che spettacolo il 'Neymar Jrs Five' / VIDEO : Sbarca a Milano il 7 aprile la tappa del Neymar Jr's Five, il torneo organizzato da Red Bull con una formula che valorizza lo show: ecco come iscriversi

Calcio femminile - Regina Baresi : “In Italia ancora troppi pregiudizi. Voglio promuovere il movimento delle donne” : Un Calcio al pregiudizio. E’ con questo spirito che Regina Baresi si è esibita in uno spot promozione nel primo torneo di Calcio a cinque “Neymar Jr’s Five” aperto alle donne con calzoncini e scarpini. Un modo per dire che il pallone non ha un solo sesso. Regina lo sa, capitano dell’ASD Inter femminile militante nelle Serie B Italiana di Calcio femminile, con quel cognome così importante (figlia di Beppe Baresi e ...

Regina Baresi : «La prova del 9» : «Ho provato tutti gli sport: pattinaggio, equitazione, pallavolo, basket. Ho giocato quattro anni anche a tennis. Quando hanno visto che tiravo su le palline da terra con i piedi, i miei genitori hanno capito che non c’era niente da fare. Volevo fare la calciatrice». E così Regina Baresi, 26 anni, ha lasciato la terra rossa per l’erbetta verde, quella dei campi da calcio su cui hanno corso per anni suo padre Beppe, difensore dell’Inter, e suo ...