Le tre versioni di Silvio

(Di sabato 21 aprile 2018) Il grande funambolo compie la sua ennesima piroetta. La terza in tre giorni. A Campobasso, il giorno dopo aver rischiato di rompere definitivamente la coalizione,Berlusconi sterza di nuovo: "Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader", dice il leader di Forza Italia parlando al termine di un evento in vista delle Regionali di domani. Dopo lo strappo di ieri l'ex premier cerca di ricucire con la Lega. Riconosce la leadership di Salvini e archivia nello spazio di una notte l'apertura al Partito democratico, arrivata ieri assieme agli insulti al Movimento 5 Stelle. "Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd", assicura Berlusconi. Un ramoscello d'ulivo teso in direzione del segretario leghista, che non ha alcuna intenzione di stringere accordi con i ...