DIRETTA - Amici 17 terzo serale : chi uscirà dal programma? : Oggi, sabato 21 aprile, torna l'appuntamento settimanale con il prime time di Amici 17. La scorsa puntata ha visto Carmen, cantante della squadra Blu, vincitrice, mentre i ballerini Sephora e Daniele hanno dovuto abbandonare il gioco. Cosa succederà nella puntata di stasera? Vediamo qualche anticipazione. Al momento sono undici gli allievi rimasti in gara e, come ogni settimana, dovranno sfidarsi cercando di superare le tre fasi del programma. ...

[DIRETTA] Amici 17 : ospiti - esibizioni. Daniele eliminato? Video : Torna la seconda puntata del Serale di Amici17, dopo il successo di sabato scorso. Alle 21,20 vedremo nuovamente le sfide di ballo e canto tra la squadra bianca e squadra blu, protagoniste del talk show di Maria De Filippi. Partiti in 14 ragazzi, gli allievi di #Amici 17 sono rimasti in 13 dopo l’addio di un ballerino dei bianchi, Filippo, nel corso del primo serale della scorsa settimana. Chi saranno gli ospiti della seconda puntata del Serale ...

DIRETTA - Amici 17 : Daniele e Zic non passano alla seconda fase : Le canzoni scelte sono: "Un mondo d'amore" e "Uno su mille". 21.39 - Zic non accede alla seconda fase. È stato fermato da Carlo Di Francesco. 21.43 - la prima prova è la prova proibitiva di ballo ...

DIRETTA - Amici 17 : Daniele e Zic non passano alla seconda fase Video : Stasera sabato 14 aprile aprile si svolgera' la seconda puntata del serale di #Amici 17. Che cosa succedera'? Ecco qualche anticipazione. Com'è successo settimana scorsa, anche stasera conosceremo il vincitore di puntata. Nella prima si è aggiudicato questo ambito titolo il cantante Matteo [Video] componente della squadra Blu, vincitrice della seconda fase. Mentre il ballerino Filippo ha dovuto abbandonare il programma, senza avere nemmeno ...

Eliminato Amici 2018 seconda puntata oggi : DIRETTA minuto per minuto Video : Questa sera, sabato 14 aprile, nuovo appuntamento in prime time [Video] con Amici 2018. Alle 21.15 circa andra' in onda la seconda puntata di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, durante la quale scopriremo il nome del secondo concorrente che lascera' la scuola. Noi di Blasting News remo il secondo appuntamento con il serale in diretta minuto per minuto online su questo post: teci in tanti! la diretta di Amici 2018 ...

