Tre aziende hanno venduto 96 tonnellate di alcol alla Siria : Secondo la rivista Knack e Syrian Archive, tre aziende belghe hanno esportato in Siria 96 tonnellate di isopropanolo, un materiale chimico “a duplice uso” che potrebbe essere stato servito per la fabbricazione del sarin, il micidiale gas nervino utilizzato nel corso della guerra.Continua a leggere

Giornata mondiale della Terra : olTre un milione di persone chiede alle grandi aziende interventi sulla plastica usa e getta [VIDEO] : Mentre si avvicina la Giornata mondiale della Terra (22 aprile), più di un milione di persone ha sottoscritto la petizione di Greenpeace (no-plastica.greenpeace.it) in cui si chiede ai grandi marchi come Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, McDonald’s e Starbucks di ridurre drasticamente l’utilizzo di contenitori e imballaggi in plastica monouso. “La plastica soffoca i nostri mari. Sono necessarie azioni urgenti da parte ...

Microsoft collaborerà con alTre aziende per il contrasto agli attacchi informatici : Durante la RSA Conference, 34 aziende internazionali attive nell’ambito tecnologico-informatico, tra cui la nostra Microsoft e Facebook, hanno firmato un accordo di collaborazione per la tutela della sicurezza informatica. L’iniziativa, considerata interessante e dalle grandi potenzialità, vuole promuovere la sicurezza online e unire diverse società importanti per contrastare gli attacchi informatici che ultimamente – anche a ...

Vinitaly : alTre 10 grandi aziende vitivinicole hanno aderito al progetto nazionale Viva : Al Vinitaly altre dieci grandi aziende vitivinicole hanno aderito al progetto nazionale Viva: avviato nel 2011 dal ministero dell’Ambiente per la sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia, l’iniziativa ha lo scopo di migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l’analisi di quattro indicatori: aria, acqua, territorio, vigneto. “Sono orgoglioso di essere qui oggi a siglare ...

Unicredit assunzioni numerose. E lista aggiornata migliaia assunzioni alTre aziende : Numerose assunzioni in tutta Italia, posizioni aperte per Unicredit e e altre realtà di praticamente tutti i settori sia per diplmati che lareati e anche senza esperienza..

Coldiretti : "è allarme cinghiali". E accusa - "aziende cosTrette a chiudere" : "La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che, permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " conclude Molinaro " farà una serie di ...

Eno-passione. Al 52esimo Vinitaly di Verona - la Romagna è in vetrina con una Trentina di aziende : "Il Vinitaly è senza ombra di dubbio un momento strategico e fondamentale per il mondo del vino. Una vetrina internazionale - sottolinea Giordano Zinzani, presidente del Consorzio Vini di Romagna - ...

Borsa : con Unindustria Treviso Tre aziende entrano oggi in programma Elite : Treviso, 11 apr. (AdnKronos) – Aton di Villorba, Novation Tech di Montebelluna e Unifarco di Santa Giustina, tre aziende d’eccellenza che da oggi entrano nel programma Elite di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Unindustria Treviso ha curato la predisposizione delle candidature delle tre imprese come Elite Desk nel territorio. ...

Embraco - sindacati dopo incontro al Mise : ''Tre aziende interessate a rilevare fabbrica'' : Un gruppo israeliano-cinese, uno italiano e, novità di giornata, uno giapponese con stabilimenti già operativi in Italia. Sono questi i tre...

Consorzio - affidati lavori per olTre 10 milioni di euro ad aziende e cooperative del territorio : ... che è stato completamente raggiunto, era far sì che, in tutto il comprensorio, tra il 40 e il 60 per cento dei cantieri di manutenzione ordinaria sui rii fosse affidato al mondo agricolo e agricolo-...