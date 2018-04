Importante aggiornamento per For Honor al 19 aprile | ecco la modalità allenamento

Whatsapp - nuovo aggiornamento con una novità Importante : le cose da sapere : Whatsapp continua ad aggiornarsi ed a proporre novità. I più tradizionalisti non le gradiranno, ma senza ombra di dubbio il fatto che la popolare app di messaggistica continui a rinnovarsi certifica la voglia degli sviluppatori di non restare indietro e ricacciare indietro tutti i concorrenti. Fino al momento sono riusciti nell'impresa, tenuto conto che nessuna piattaforma può vantare lo stesso scambio di dati di un programma che è diventato ...

Importante aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...

Importante aggiornamento di PUBG per Xbox One al 10 aprile : cosa migliora : PUBG in versione Xbox One avrà oggi la patch numero 12 che continua la spinta dello sviluppatore per avere prestazioni migliori sulla console Microsoft (e il mese prossimo arriva anche la seconda mappa). L'obiettivo principale della patch è l'ottimizzazione di vari elementi del gioco per evitare perdite di prestazioni. Ciò include gli effetti particellari generati dai veicoli, come la polvere che sollevano a causa dell'attrito, così come le ...

Cosa cambia con l’aggiornamento B365 su Huawei P10 Plus : Importante funzione migliorata : Pronto a sbarcare anche in Italia il nuovo aggiornamento B365 su Huawei P10 Plus? Il primo avvistamento del pacchetto specifico è avvenuto in Europa ed è stato riportato dalla fonte Stechguide . Dopo il primo aggiornamento Oreo per il device in questione è previsto già un nuovo firmware migliorativo e quello in programma potrebbe giovare e non poco al telefono, in merito ad una sua specifica funzionalità. L'aggiornamento B365 su Huawei P10 ...

Aggiornamento Importante per Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro : preziosi arricchimenti : Rimessi in gioco anche i Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro, pronti a ricevere un importante Aggiornamento come successo la settimana scorsa ai Gear S2 (ve ne abbiamo parlato qui). Cambia pelle soprattutto Samsung Health, che si avvale adesso del duo di nuove funzionalità rappresentate da 'Gestione del peso' e 'Programma di fitness'. La prima opzione offre la possibilità di prendere visione del livello di attività quotidiana macinata, in abbinamento ...

Apple iOS 11.3 : perché è Importante scaricare l'aggiornamento : Tra le altre funzionalità di iOS 11.3 vale infine la pena sottolineare l'introduzione dei video in streaming su Apple Music e il supporto per il cosiddetto AML, il servizio di localizzazione avanzata ...

No Man's Sky su Xbox One entro il 2018 e si prepara all'aggiornamento più Importante di sempre per tutte le piattaforme : No Man's Sky è un titolo che fin dal lancio ha fatto discutere non poco e che ha attirato molti appassionati e altrettanti detrattori che per svariati motivi sono rimasti delusi dal lavoro di Hello Games. Oggi la software house annuncia il prossimo grande passo per il proprio titolo: l'arrivo su Xbox One e un corposo aggiornamento per PS4 e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato ...

Passo decisivo LG G6 per l’aggiornamento Oreo? Tappa Importante raggiunta : Inizia un po' ad intravedersi la luce per LG G6 in termini di ricezione dell'aggiornamento Oreo. Un argomento di cui il colosso coreano non ha quasi mai discusso in prima persona, ma che non per questo non avrà preso nella giusta considerazione. Solo qualche giorno fa vi avevamo dato notizia del salto diretto alla versione 8.1, che avrebbe permesso al team di sviluppo il passaggio alla versione intermedia rappresentata da Android 8.0 (lo ...

Importante funzione per salvare la batteria Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 che hanno ricevuto una notifica ritenuta "strana". Si tratta in realtà di una funzione legata al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo che in realtà a mio modo di vedere potrebbe rivelarsi particolarmente utile, soprattutto se pensiamo che si lega alla gestione della batteria. Già, perché dopo l'arrivo sulla scena del tanto atteso ...

Addio alle bufale WhatsApp e alle truffe : in uscita un Importante aggiornamento : Sta andando avanti lo sviluppo di un importante aggiornamento per una delle app più popolari al mondo, grazie al quale potremo dire finalmente Addio alle bufale WhatsApp, ma anche ad una serie di truffe che qui in Italia negli ultimi due anni hanno fatto più vittime di quanto ci si potesse aspettare. Dopo l'ultimo report condiviso sulle nostre pagine in merito al tema catene, in riferimento ad un brand come Conad, oggi dobbiamo prendere atto del ...

Nuovo aggiornamento per Call of Duty WW2 modifica un elemento Importante di gameplay : A parte il weekend gratis e il DLC The Resistance, Call of Duty WW2 ha ricevuto un Nuovo aggiornamento che ha apportato alcune importanti modifiche al gameplay. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori di Sledgehammer Games, una patch correttiva che all'apparenza introduce dei semplici cambiamenti, che modificheranno il modo di giocare il metagame, adatto ai giocatori che passano più tempo sul titolo. Cosa introduce sostanzialmente ...