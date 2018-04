L’Accademia della Crusca accusa il Miur | Abbandona l’italiano

L’Accademia della Crusca contro il ministro Fedeli : “Troppi anglismi - abbandonato l’italiano” : L'Accademia della Crusca scende in campo contro il Miur e attacca: "Troppi termini stranieri nei documenti ministeriali. Siamo alla contraffazione dell'italiano". E il ministro Valeria Fedeli ribatte: "Sbagliato porre in alternativa l'italiano all'inglese".Continua a leggere

A Milano arriva L’Accademia della Sfoglia : Si comincia con le tagliatelle e i maltagliati, si prosegue con i maccheroni, e dopo tortelli si finisce con i tortellini: 4 lezioni in tutto (il calendario è in gallery) «perché tante ne bastano per acquisire manualità imparare a preparare con le proprie mani un primo piatto che dà molta soddisfazione», spiega Rina Poletti, sfoglina modenese che ha lasciato un lavoro impiegatizio e «ben retribuito» (lo ripete spesso) per dedicare gli ultimi 40 ...