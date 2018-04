Porsche - Usa | nel 2019 500 colonnine per la Mission E

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Entro la fine dellacostruirà negli Stati Uniti almeno 500 punti di ricarica rapida per le proprie auto elettriche del futuro, la prima delle quali sarà la nuovaE. Lesaranno ospitate dalle concessionarie del marchio di Zuffenhausen e da alcune stazioni di servizio autostradali, così da garantire ai futuri clienti delle sportive a zero ei di poter viaggiare senza problemi in gran parte del territorio statunitense.400 km in 20 minuti. A rivelare la notizia è stato Klaus Zellmer, ceo della filiale nordamericana del marchio tedesco, durante un'intervista rilasciata ad Automotive News Canada nella quale ha sottolineato che tutte le stazioni sfrutteranno un sistema a 800 volt per ridurre i tempi di attesa e garantire ricariche estremamente rapide. Il network didellapermetterà di ripristinare l'80% dell'autonomia, circa 400 km, in ...