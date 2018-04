INCENTIVI AUTO ELETTRICA Un italiano su tre interessato all’acquisto se coprissero il

INCENTIVI rottamazione auto aprile 2018 : offerte di Citroen - Toyota e Volkswagen : Sono state rese note le offerte sugli Incentivi rottamazione auto per tutto il mese di aprile 2018 da parte di Citroen, Toyota e Volkswagen, tre delle principali case automobilistiche protagoniste delle vendite d'automobili in Italia. Di recente, l'azienda francese ha fatto debuttare sul territorio transalpino le versioni Elle e Urban Ride con un aggiornamento del modello C1. L'obiettivo dichiarato della società è di attrarre un pubblico ...

INCENTIVI in arrivo per chi sceglie l'auto ecologica : Oscilla tra un minimo di 3mila euro e un massimo di 5 mila euro il contributo che la Regione metterà a disposizione di quanti decideranno di rottamare il proprio veicolo a benzina Euro 0 o 1 oppure ...

Assistenza anziani : ecco gli INCENTIVI ai non autosufficienti per la badante Video : Sono milioni le famiglie che hanno a che fare con #anziani o disabili e con i problemi legati alla loro Assistenza. Alle problematiche soggettive come il tempo a disposizione o le esigenze di conciliare la propria vita con quelle dei bisognosi di Assistenza, ce ne sono tante di natura oggettiva. Dal punto di vista economico assistere un familiare presenta dei costi molto elevati che spesso superano le eventuali pensioni assegnate al soggetto non ...

Assistenza anziani : ecco gli INCENTIVI ai non autosufficienti per la badante : Sono milioni le famiglie che hanno a che fare con anziani o disabili e con i problemi legati alla loro Assistenza. Alle problematiche soggettive come il tempo a disposizione o le esigenze di conciliare la propria vita con quelle dei bisognosi di Assistenza, ce ne sono tante di natura oggettiva. Dal punto di vista economico assistere un familiare presenta dei costi molto elevati che spesso superano le eventuali pensioni assegnate al soggetto non ...

Automobili diesel : addio agli INCENTIVI - arriva la stretta anche in Italia : Starebbe per arrivare nel nostro Paese un notevole cambiamento che potrebbe determinare una stretta sulle auto con motore diesel. Secondo le prospettive future si punterebbe, sempre di più, a far scomparire questo tipo di motori, estremamente inquinanti, dalla circolazione aumentando sensibilmente i loro costi e in parallelo l’adozione di una strategia di incentivi sui costi delle altre autovetture. Sembrerebbe che a determinare queste nuove ...