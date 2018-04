Salvini a M5S e Forza Italia | “Basta litigi o si torna al voto” Ma Berlusconi | “Non

J-Ax : “Apro il mio negozio di ganja. La legalizzazione in Italia? Con Salvini impossibile - ma il M5s…” : Ohi Maria… ti vendo. Anche J-Ax mette su il negozietto. In attesa dell’ultimo live con Fedez – segnatevi 1 giugno 2018 San Siro, Milano – sabato 14 aprile 2018 in via Bertini 1, zona Sarpi/Chinatown, il 45enne cantante milanese assieme al collega Takagi e al fratello Grido aprirà Mr. Nice. Shop dove si potrà acquistare la “miglior ganja legale sul mercato italiano”, una varietà di cannabis con un valore di THC (tetraidrocannabinolo, principio ...

Salvini : "Se Forza Italia e M5S continuano a litigare si va al voto" : Matteo Salvini è sicuro: se Forza Italia e il Movimento 5 Stelle non faranno un passo indietro accettandosi l’un l’altro in un nuovo governo, si tornerà alle elezioni. Il leader della Lega e del centrodestra, incoronato ieri proprio da Silvio Berlusconi (che ha però scandito i punti del programma di fianco a Salvini dopo le consultazioni), è intervenuto stamane a Radio anch'io per ribadire quale sia la sua visione del quadro politico ...

Consultazioni - diretta – Napolitano : “Compito di Mattarella molto difficile”. Salvini : “Basta liti M5s-Fi o si torna al voto” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

Consultazioni. Salvini - basta liti FI-M5S o si torna al voto. Pressing Mattarella ai partiti : Oggi secondo giorno del secondo giro di consultazioni al Quirinale, stavolta con i vertici istituzionali: prima il presidente emerito Napolitano, poi i presidenti di Camera e Senato, Casellati e Fico. Le battute non concordate di Berlusconi alla fine dei colloqui di ieri, contro i Cinquestelle, hanno acuito le tensioni e allontanato una soluzione

