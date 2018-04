Royal wedding : il Principe Harry e Meghan non vogliono regali di nozze : A poco più di un mese dall'atteso Royal wedding, il Principe Harry e la bellissima Meghan ringraziano tutti per gli auguri e per le numerose manifestazioni d'affetto, ma fanno sapere di non volere regali di nozze: meglio fare beneficienza. A parlare per i futuri sposi e a rendere pubblico le loro volontà è, ancora una volta, l'account twitter di Kensington Palace. Piuttosto che "buttare" soldi in omaggi inutili (o quasi) meglio sostenere ...

“Cosa devi fare”. Royal wedding : la sparata di Meghan Markle. Senza peli sulla lingua - l’attrice mette alle strette il principe Harry e prende la decisione più importante (alla faccia!) : Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d’amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, Senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose ...

Principe Harry e Meghan Markle : c’è qualcosa di strano nelle partecipazioni del Royal Wedding : Gli invitati al matrimonio dell’anno, presto riceveranno le partecipazioni che sono appena state stampate e spedite. Ma qualcuno ha notato qualcosa di strano, ovvero quello che sembra un errore nei nomi degli sposi, il Principe Harry e Meghan Markle. Ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”ab692033-e2ca-493c-8f72-389fedeaf00a”] Kensigton Palace non sbaglia! Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio con la cerimonia nella ...

Principe Harry e Meghan Markle - a che punto sono i preparativi per il Royal wedding? : Se siete tra i fortunati invitati al royal wedding tra il Principe Harry e Meghan Markle doveste saperlo a breve. Perché le partecipazioni sono state inviate a due mesi dalle nozze dell’anno, che si terranno il 19 maggio nella Cappella di San Giorgio. “Gli inviti di nozze del Principe Harry e della signora Meghan Markle sono stati formulati da sua altezza reale, il Principe di Galles”, il padre di Harry ed erede al trono ...

Principe Harry e Meghan Markle : ecco il dress code per gli invitati al Royal Wedding : ... tutte le info per non perdertelo , e qualcuno nel mondo sta per ricevere l'agognata partecipazione. Secondo Kensington Palace, saranno circa 600 le persone che saranno invitate alla cerimonia e al ...

Principe Harry e Meghan Markle : spedite le partecipazioni - ecco i dettagli sugli invitati al Royal Wedding : Controlla la casella della posta perché il Principe Harry e Meghan Markle hanno spedito le partecipazioni del loro matrimonio! [arc id=”618ca109-870a-446e-80e5-fc548aebd6c8″] Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio con la cerimonia nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor (tutte le info per non perdertelo) e qualcuno nel mondo sta per ricevere l’agognata partecipazione. Secondo Kensington Palace, saranno circa ...

Matrimonio Harry-Meghan : ecco i preziosissimi inviti al Royal wedding : Su Leggo gli aggiornamenti su Meghan Markle. Nozze Meghan e Harry, inviati i 600 inviti per la cerimonia: inchiostro Usa su carta inglese e macchina tipografica del 1930. «Sua altezza...

Royal wedding - partiti i 600 inviti per matrimonio di Harry e Meghan - : Realizzati dalla "Barnard&Westwood" che stampa per la corona britannica dal 1895, sono stati spediti questa settimana. Ma 'solo' duecento avranno l'onore di partecipare al ricevimento presso la ...

Harry e Meghan - gli inviti al Royal wedding dell’anno : Mentre Kate Middleton va in maternità e si prepara a dare alla luce il terzo royal baby, a Kensington Palace tengono banco anche i preparativi per il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. E come in ogni matrimonio che si rispetti, a meno di due mesi dal sì, è tempo di spedire gli inviti. Seicento, fanno sapere da Palazzo, rovinando un po’ la sorpresa ai fortunati ospiti che li riceveranno pubblicandoli in anticipo via ...

“Brividi”. Meghan Markle - svelato l’omaggio a Lady Diana per le nozze. Tra la miriade di indiscrezioni pre Royal wedding questa merita. Sì - farà proprio caso vedere l’attrice quel giorno… : royal wedding: mancano meno di due mesi. Il 19 maggio si fa sempre più vicino, quindi le indiscrezioni e i retroscena sul gran giorno del principe Harry e di Meghan Markle fioccano. L’abito da sposa, a quanto rivela un insider di Palazzo, non sarà bianco visto che l’attrice è divorziata e dovrebbe portare la firma della maison londinese Ralph & Russo. Il brand fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi ...

Royal wedding - Meghan e Harry svelano la torta di nozze - : Il dolce al limone affidato a Claire Ptak, maestra pasticcera americana trapiantata a Londra, sarà ricoperto di una glassa alla crema di burro, decorato con fiori veri di sambuco e completato da una ...

Royal wedding : il principe Harry rinuncia all’accordo prematrimoniale con Meghan Markle : L’amore non ha bisogno di contratti: così la penserebbe il principe Harry! Secondo il Daily Mail infatti, il 33enne di sangue blu non vuole firmare accordi prematrimoniali con la futura sposa Meghan Markle. “Non è mai passato per la mente di Harry di firmare un accordo prematrimoniale – ha detto una fonte al giornale inglese – è convinto che questo matrimonio durerà e quindi non serve firmare nulla“. Sempre ...

Glossario da Royal wedding : Il 27 novembre 2017 il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato al mondo il loro fidanzamento ufficiale. Da allora è apparso subito chiaro che il 2018 avrebbe avuto (almeno) un grande evento da ricordare: il royal wedding tra il quinto in linea di successione al trono britannico e l’ex attrice americana. L’appuntamento è per il 19 maggio 2018 e man mano che il big day si avvicina, aumentano indiscrezioni, dettagli e gossip. ...

Royal wedding - arriva il consenso ufficiale della Regina Elisabetta - : In una lettera inviata al Consiglio privato di Sua Maestà, la sovrana ha espresso la sua personale approvazione al matrimonio tra Meghan Markle e Harry, "il suo amato nipote"