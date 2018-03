Boxe | Europei U22 2018 | Iozia e Arecchia ai quarti di finale | sconfitti Di Serio e

oasport

(Di martedì 27 marzo 2018) A Targu Jiu (Romania) proseguono gliU22 di. Oggi erano impegnati quattro azzurri, sono arrivate due vittorie e altrettante sconfitte. Francescoha rifilato un sonoro 5-0 al bielorusso Dziashevich nei 64 kg guadagnandosi così il diritto di affrontare l'israeliano Shtiwi neidi. Tutto facile anche per Vincenzoche ha demolito l'estone Kamanin per 5-0 tra i 69 kg e così incrocerà i guantoni con l'israeliano Kapuler aidi. Niente da fare, invece, per Federico Antonaci che si è arreso contro il tedesco Kazakis per 5-0 negli ottavi didegli 81kg. Raffaele Diha invece perso per split decision (2-3) contro l'azero Aliev negli ottavi didei 56 kg.