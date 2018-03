Nazionale | Insigne | “guardiamo avanti con fiducia”

calcioweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) “Sono davvero dispiaciuto, per il gol mancato e per il risultato che non è del tutto giusto”: così ai microfoni della Rai Lorenzocommenta la sconfitta dell’Italia nell’amichevole con l’Argentina. ”Hanno grandi campioni – le sue parole – ma siamo più volte riusciti a metterli in difficoltà. Dobbiamo guardarecon fiducia”. L'articolo: “guardiamocon fiducia” sembra essere il primo su CalcioWeb.