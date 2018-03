Acqua pulita | un diritto per tutti

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) L'è un bene essenziale: se non beviamo, moriamo per disidratazione; se beviamocontaminata contraiamo malattie potenzialmente mortali. L'è necessaria per l'igiene del corpo, degli alimenti, per usi domestici, agricoli, per il bestiame.L'accesso all'è un fattore che influisce sulla vita, la salute o la malattia e incide sullo status economico soprattutto per chi già vive in condizioni precarie. Chi vive in paesi del nord del mondo spesso dimentica quale bene prezioso sia.Occasioni come la Giornata Internazionale dell'ci aiutano a ricordare sia l'importanza di un accesso sicuro e garantito, sia le conseguenze del mancato accesso, che sono ancor più gravi sulle fasce più deboli della popolazione, come i bambini e le bambine."Ho accesso all'da un anno, da quando ho il rubinetto in casa. Ma la fornitura ...