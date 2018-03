Valfortore | nel Sannio l’inverno tardivo caccia i lupi dalla tana FOTO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) E’ accaduto stamani all’alba… Località, Lago di San Giorgio, nel comune di San Giorgio la Molara, a 800 m circa, in provincia di Benevento. Un branco di ben 4grigi appenninici, sul ciglio di una strada provinciale, a qualche chilometro dal centro abitato, mentre iniziava una nevicata. Al passaggio di un contadino della zona, il branco si è dissipato nei campi, magari consapevole di aver effettato qualche scorribanda non proprio lecita nelle ore notturne. Non è certo consueto l’avvistamento del Lupo appenninico nelle ore diurne, ancor meno in branco. Evidentemente il colpo di coda invernale ha preso in contropiede anche i solitamente avveduti e schivi animali.. Che dire.. Tempo da! L'articolo, nelsembra essere il primo su Meteo Web.