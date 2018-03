Cassazione | sì per i figli adottivi che vogliono sapere dove sono eventuali fratelli dati

La Cassazione torna sul licenziamento per lavoro durante la malattia : Svolgere attività extralavorativa durante il periodo di malattia costituisce un illecito disciplinare se, in astratto, la stessa avrebbe potuto mettere in pericolo la guarigione. A questa conclusione è pervenuta la Cassazione con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, che ha rinviato alla Corte d’Appello una causa sul licenziamento di un lavoratore esibitosi in pubblico con la sua band nel periodo di assenza dal lavoro per malattia. Si è giunti al ...

Cassazione : no al risarcimento per il vaccino letale perché i medici erano ignoranti : Cassazione: no al risarcimento per il vaccino letale perché i medici erano ignoranti – Si è conclusa nel peggiore dei modi la lunga vicenda dei... L'articolo Cassazione: no al risarcimento per il vaccino letale perché i medici erano ignoranti proviene da Roma Daily News.

Elezioni - Cassazione chiude i conti per la Camera : pochi candidati M5S. Sei ripescati : A meno che la politica non riesca a trovare un'altra 'soluzione'. Correlati [ Cassazione ], [ conti ], [ Elezioni ], [ m5s ], [ ripescati ]

Cassazione conferma giudizio d’appello : spese per trattamenti estetici a carico del padre : Il padre si era rifiutato di pagare le spese per i trattamenti estetici della figlia e per l'iscrizione nella scuola privata, obiettando che si trattava di spese di mantenimento, condivise quindi con la ex consorte.Continua a leggere

Il gossip diventa reato - per la Cassazione raccontare il tradimento è diffamazione : Il pettegolezzo può diventare un reato: lo stabilisce la Cassazione con la sentenza numero 7856/2018. La Corte Suprema ha infatti punito con il reato di diffamazione un uomo...

Yara - Bossetti aspetta la Cassazione : "Vuole l'assoluzione attraverso una perizia sul Dna" : La prima udienza dell'ultimo atto in Cassazione del processo a Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si celebrerà...

Pomigliano - l’appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa : “Ricordino che esiste diritto di critica” : A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinque operai della Fiat di Pomigliano – rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di ...

Discarica di Bussi - rinviato il processo in Cassazione per lo sciopero degli avvocati. Incombe la prescrizione : rinviato a data da destinarsi. Lo sciopero degli avvocati miete una vittima eccellente: il processo in Cassazione per l’inquinamento di Bussi sul Tirino (Pescara), la Discarica dei veleni della Montedison. Previsto questa mattina dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello dell’Aquila, il rinvio è scattato per l’adesione allo sciopero di alcuni dei legali delle difese e degli avvocati di parte civile. ...

Processo di Bussi domani in Cassazione ma c’è lo sciopero degli avvocati e incombe la prescrizione : Chieti - È in calendario domani l’udienza per il Processo di Bussi davanti la Corte di Cassazione, alla quale si sono rivolti gli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila. L’udienza è tuttavia a rischio per lo sciopero proclamato dagli avvocati. In verità il codice deontologico dei legali stabilisce che non debba esserci astensione dalle udienze qualora sia imminente la data di prescrizione ...

Per la Cassazione scattare foto di nascosto è un reato : Prendere il cellulare e scattare fotografie in gran segreto o addirittura registrare un video ad un individuo senza avere il suo diretto consenso (anche se in un luogo pubblico) è stato stabilito come un reato (art. 660 codice penale). È quanto successo ad un cinquantenne sorpreso a fotografare una donna in un centro commerciale Ipercoop di Palermo in maniera "furtiva" senza il consenso della diretta interessata. È stato disposto il sequestro ...

Corruzione - appalti sanità – Cassazione annulla ordinanza per Alfredo Romeo : La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli nei confronti dell’imprenditore Alfredo Romeo, rinviando gli atti al Tribunale del Riesame che dovrà rivalutare gli elementi a sostegno del provvedimento restrittivo. Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma del provvedimento restrittivo. Gli ermellini hanno accolto la richiesta dell’imprenditore, già rinviato a ...

Per Tiberio Timperi un'altra battuta d'arresto in Cassazione : un'altra batosta per Tiberio Timperi. Il conduttore da qualche tempo ha una controversia legale con la sua ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga. In Cassazione Timperi ha avuto un'amara sorpresa. In ...

Consip - la Cassazione : “Illegittimi la perquisizione e il sequestro subiti dal giornalista Marco Lillo” : La perquisizione e il sequestro di materiale informatico subite dal giornalista del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, sono “illegittimi“. Lo scrive la Cassazione nella sentenza 9989 depositata oggi con la quale i giudici hanno ordinato la restituzione al vicedirettore del Fatto di tutto quello che gli è stato sequestrato, vietando inoltre ai magistrati il “trattenimento di copia dei dati acquisiti”. A ordinare la ...

