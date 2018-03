XXVI edizione delle “Giornate FAI di primavera” | conferenza di presentazione

meteoweb.eu

: RT @FocusRisparmio: Esci, vivi, #FAI: sabato 24 e domenica 25.03 appuntamento con le bellezze di #Roma, #Milano, #Livorno e di tantissime a… - da82ma : RT @FocusRisparmio: Esci, vivi, #FAI: sabato 24 e domenica 25.03 appuntamento con le bellezze di #Roma, #Milano, #Livorno e di tantissime a… - antonellasalim1 : RT @FocusRisparmio: Esci, vivi, #FAI: sabato 24 e domenica 25.03 appuntamento con le bellezze di #Roma, #Milano, #Livorno e di tantissime a… - Stefanimarcolet : RT @FocusRisparmio: Esci, vivi, #FAI: sabato 24 e domenica 25.03 appuntamento con le bellezze di #Roma, #Milano, #Livorno e di tantissime a… -

(Di martedì 20 marzo 2018) La città etnea conferma anche quest’anno il proprio impegno nella salvaguardia e nella valorizzazione dei beni culturali e sarà fra le 400 località italiane che sabato 24 e domenica 25 marzo apriranno al pubblico monumenti e siti d’interesse storico e artistico in occasionedi, il tradizionale evento organizzato dal Fai – Fondo Ambiente Italiano e giunto alla sua. Giovedì 22 marzo, alle 10.30 nell’Aula consiliare di Palazzo Minoriti (via Prefettura 14, angolo via Etnea), la delegazione Fai di Catania, guidata da Antonella Mandalà, presenterà i luoghi del territorio etneo che saranno fruibili durante la “due giorni” e il programma degli eventi collaterali. Allastampa sono invitati a partecipare: istituzioni regionali, provinciali, comunali ed ecclesiastiche, dirigenti e docenti degli istituti scolastici che saranno impegnati nel ...