Primavera | la notte dell’equinozio ideale per le “cicogne” al Sud del Circeo

(Di martedì 20 marzo 2018) Quella dell’equinozio disarà unaper gli aspiranti genitori d’Italia, ma solo a Sud dele lungo le coste meridionali. “Lafra martedì 20 marzo e mercoledì 21 sarà il momento migliore per il concepimento, grazie a un mix benefico di luce e temperatura, ma l’Italia è nettamente divisa in due: le condizioni migliori si rileveranno in tutte le località bagnate dal mare a sud del(compreso) a occidente e a sud del Gargano (compreso) a oriente, compresa l’intera Sicilia, ma sempre lungo le coste“. Ad affermarlo all’AdnKronos Salute è Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che da anni studia il legame tra clima e concepimenti. “Il clima disarà mite, mentre quando la colonnina di mercurio si alza troppo può danneggiare gli ...