Premi di Laurea di aprile 2018 | ecco i bandi in scadenza

Terremoto : domani a Torino il lancio in Anteprima Nazionale del Premio di laurea Avus L’Aquila 2009 : domani a Torino il lancio in Anteprima Nazionale del premio di laurea Avus L’Aquila 2009 – Dedicato agli universitari per un nuovo impegno intorno alla prevenzione sismica e alla resilienza delle popolazioni e dei territori Fubelli – Università di Torino : “Stiamo attualmente conducendo, in Piemonte, studi per individuare faglie che possano potenzialmente causare terremoti più forti di quelli storicamente noti. Non si conoscono ancora –le ...

Premi di laurea e borse di studio : bandi in scadenza a marzo 2018 Video : Le #borse di studio e i #Premi di laurea possono rappresentare un importante incentivo per tutti gli studenti che si sono dedicati ai propri studi con attenzione e particolare dedizione. A tal proposito, l'Accademia Italiana - Arte, moda, design e la Fondazione Corrado Alvaro hanno erogato, in favore di studenti e neolaureati [Video] in possesso di determinati requisiti, dei bandi con cui si elargiscono 40 borse di studio del valore di 3000 euro ...

“La Marina Militare nella storia contemporanea” : bandito concorso a Premi per Tesi di Laurea : Lo Stato Maggiore della Marina Militare ha bandito un concorso a premi per Tesi di Laurea sul tema “La Marina Militare nella storia contemporanea”, con partecipazione aperta fino al 30 giugno 2018 a tutti gli studenti universitari. Il concorso è stato ideato nell’intento di stimolare una conoscenza sempre più profonda dell’importanza della marittimità per il nostro Paese e del ruolo e le funzioni della Forza Armata nell’ambito della politica ...

Premio Resta - online il bando per le tesi di laurea : La tesi deve essere scritta in lingua italiana o inglese e riguardante argomenti di Economia Politica, Politica Economica, Scienza delle Finanze, Storia del Pensiero Economico, Economia Applicata, ...

