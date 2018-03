Martin Freeman infuriato con i fan di Sherlock | “Holmes e Watson non sono una coppia!”

optimaitalia

: #MartinFreeman infuriato con i fan di #Sherlock: 'Holmes e Watson non sono una coppia' - OptiMagazine : #MartinFreeman infuriato con i fan di #Sherlock: 'Holmes e Watson non sono una coppia' - hallofseries : Una lunga intervista in cui Freeman ha detto di tutto. Una lunga intervista che, forse, scrive la parola fine... - tuttocartoni : MARTIN FREEMAN ROMICS D’ORO DELLA XXIII EDIZIONE -

(Di lunedì 19 marzo 2018)ha alcune brutte notizie da condividere con i fan di: il suo personaggio, John, e il detective Holmes (interpretato da Benedict Cumberbatch nella serie inglese) nonuna coppia e non lo saranno mai. L'attore, intervisto dal Telegraph (tramite Radio Times) ha parlato del suo ultimo ruolo nel film della Marvel, Black Panther, dove è tornato a vestire i panni dell'agente speciale della CIA Everett Ross.La star britannica di recente si è aperta nei riguardi della quinta stagione di, la cui attesa si è fatta estenuante non solo per gli attori, ma sopratutto per i fan.si è rivolto proprio agli appassionati della serie tv, le cui aspettative diventano sempre più alte di stagione in stagione, e il carico di pressione è maggiore.In particolare,ha discusso del tanto chiacchierato argomento su cui la maggior parte dei fan ...