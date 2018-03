Lil Xan | la polizia lo salva dalla folla dopo che aveva parlato male di Tupac

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nel mondo dell'hip hop internazionale esistono alcune figure che hanno raggiunto nel corso degli anni un rispetto ed una stima tale da essere ormai percepite nell'immaginario collettivo come un qualcosa di più vicino all'ambito religioso-mitologico, piuttosto che alla sfera musicale. Lil Xan critica la musica diSi tratta, almeno nella maggior parte dei casi, di figure scomparse ormai da anni; una tra le più importanti in questo senso è sicuramente quella di #Shakur, da molti considerato la più importante leggenda dell'hip hop a livello assoluto. Il rapper, nato nel 1971 a New York, ma divenuto in to l'uomo simbolo del rap della costa opposta West Coast degli Stati Uniti d'America, è per molti un vero e proprio 'intoccabile', per questo motivo i pochi artisti che di tanto in tanto si permettono di metterne in dubbio il talento artistico o la figura umana, vengono spesso ...