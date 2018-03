Importante funzione in arrivo per Honor 9 | spunta la conferma ufficiale

optimaitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) Stanno per arrivare alcune novità molto interessanti dedicate agli utenti che hanno deciso di puntare su un9 nel corso degli ultimi mesi. Buona parte del pubblico ha già avuto modo di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, ma allo stesso tempo c'è già chi guarda avanti come si potrà percepire dalle notizie trapelate oggi 19 marzo. Quali saranno i prossimi step evolutivi per il device? Analizziamo alcune indicazioni che per una volta possiamo definire ufficiali.Proprio in queste ore, infatti, il presidente di, Zhao Ming, hato che alcuni smartphone commercializzati da questo produttore a breve potranno ricevere un'interessante. Stiamo parlando più in particolare di9 e8 Pro (meglio conosciuto comeV9), che a quanto pare tra non molto potranno toccare con mano una feature come Face Unlock. Si tratta di un plus ...