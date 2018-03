' Figura di m' | Monica Setta lascia lo studio di Domenica Live Tutto è accaduto in

Corna gate all’Isola - Monica Setta fa i nomi di Capriotti e Perez poi ritratta. Karina : «Hai fatto una Figura di mer*a» : Domenica Live, Cecilia Capriotti , Craig Warwick, Monica Setta La tresca honduregna scatena il pandemonio a Domenica Live. Nel programma condotto da Barbara D’Urso si è parlato del gossip secondo cui all’Isola dei Famosi 2018 due concorrenti sposati avrebbero amoreggiato in gran segreto. Di chi si tratta? Ad accendere le polveri su Canale5 è stata la giornalista Monica Setta , la quale ha riferito di aver appreso da Craig Warwick che i ...

