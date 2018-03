Gianni Letta | ' Salvini troppo spregiudicato' | Forza Italia in allarme

Gianni Letta - Dagospia : l'incontro con Emilio Carelli - possibile la convergenza tra Forza Italia e M5s? : Il consueto 'flash', su Dagospia , che dà conto di un incontro che sarebbe avvenuto mercoledì. Un faccia a faccia tra il neo-onorevole Emilio Carelli , l'ex di Sky Tg 24 ora in Forza con i grillini, e ...

Gianni Letta in missione per Silvio Berlusconi : deve cercare l'appoggio del Pd. Ma senza Matteo Salvini premier? : In questa convulsa e difficile fase post-elettorale, Silvio Berlusconi punta su Gianni Letta , lo storico plenipotenziario di Forza Italia i cui poteri, prima del 4 marzo, sembravano leggermente ...

Gianni Letta - l'indiscrezione : l'elogio di Andrea Cangini - per lui un ruolo apicale in Forza Italia? : Grandi manovre in Forza Italia dopo le elezioni del 4 marzo, che hanno aperto un processo interno al partito. E le indiscrezioni viaggiano su Dagospia , secondo cui Silvio Berlusconi sarebbe furibondo ...

Gianni Letta - la frase rubata : 'Volevano spartirsi i voti di Berlusconi e poi archiviarlo' : Aveva mollato il tavolo per la definizione delle liste di Forza Italia a metà tra lo sdegnato e il rassegnato dicendo 'chiamatemi se e quando avrete bisogno di me per fare un governo...'. Poi Gianni ...

Al via il D’amore d’autore Tour con Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio : brani in scaletta - orari e biglietti : Dopo la data zero di Jesolo, col concerto di Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio parte ufficialmente il D'amore d'autore Tour: il cantautore di Monghidoro percorrerà la Penisola in lungo e in largo fino al 25 aprile con una lunga serie di eventi nei palasport, per presentare l'omonimo ultimo album in studio e ripercorrere sessant'anni di carriera. In scaletta numerosi grandi successi del suo repertorio come Occhi di ragazza, Scende la ...

"Avremo un governo Renzi-Berlusconi Gianni Letta ci sta già lavorando" : ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO - Intervista di Affaritaliani.it a Massimo Cacciari. "Chi voto? Partito Democratico. E cosa vuole che voti? Salvini? Meloni? Berlusconi? Di Maio? Dai, su..." Segui su affaritaliani.it

Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi : portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi : Mentre, fuori, centrodestra e centrosinistra si danno battaglia sul campo minato della campagna elettorale, Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi: portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi.Non sarà il patto del Nazareno, non si potrà (ancora) parlare di larghe intese, ma certo che questo "sogno" in comune tra uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi e il segretario del Pd, fa ...

Gianni Letta "prevede" Boschi premier : "Qui c'è Amato che è stato sottosegretario, poi ministro del Tesoro, poi presidente del Consiglio... Attenta Maria Elena che si inizia sottosegretari e si finisce presidenti del Consiglio...". Università Luiss a Roma, parla Gianni Letta, ex sottosegretario e braccio destro di Silvio Berlusconi ai tempi di Palazzo Chigi. In prima fila c'è Maria Elena Boschi. La platea sobbalza alle parole di Letta: più che un ...

Renzi faceva le nomine con Berlusconi I dialoghi segreti con Gianni Letta : Quando Matteo Renzi era premier discuteva alcune nomine con un Berlusconiano doc dal calibro di Gianni Letta. È il patto del Nazareno, finito in alcuni atti della Procura di Roma Segui su affaritaliani.it

'Gianni Letta sarà il prossimo premier'. Augusto Minzolini svela la bomba dul candidato del Cav : L'altroieri Silvio Berlusconi ha annunciato che prima del 4 marzo annuncerò il nome del candidato premier di Forza Italia. E' assai probabile che il Cav aspetti gli ultimi due o tre giorni prima del ...