Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : Penultima gara della stagione della Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La vittoria nello slalom di Are è andata a Mikaela Shiffrin, che ha vinto per la 12esima volta quest’anno, raggiungendo un totale di 1773 punti in Classifica generale. L’americana ha già vinto matematicamente la Sfera di Cristallo, così come la Coppa di specialità. Anche la svizzera Wendy Holdener è sicura di chiudere al secondo posto. Il terzo, invece, ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Are. Marcel Hirscher sempre più dominatore : Marcel Hirscher è sempre più il dominatore della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Il trionfo era già stato conquistato due giorni fa in maniera matematica, ma oggi l’austriaco ha voluto manifestare una volta di più la sua superiorità, vincendo il gigante davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, il cui distacco è salito a 335 punti. In terza posizione un altro scandinavo, Aksel Lund Svindal. Hirscher conquista anche la Coppa ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva! : Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della Settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Anastasiya Kuzmina vince la sprint di Oslo e guadagna in Classifica generale su Makarainen. Lisa Vittozzi decima : Nonostante un errore al tiro, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha vinto la sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, che volge ormai al termine: grazie alla prova odierna, è riuscita a guadagnare tanto terreno in classifica generale su Kaisa Makarainen, la grande avversaria nella lotta per la Sfera di Cristallo, a causa dei tanti errori commessi dalla finlandese. La gara di Kuzmina non era iniziata benissimo, ...

Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa libera. Prossimo obiettivo? La Classifica generale : Ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 16 anni dopo Daniela Ceccarelli. Ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera sempre 16 anni dopo Isolde Kostner. Ma che un’atleta azzurra riuscisse nella stessa stagione a conquistare entrambe, era qualcosa che nessuno aveva neanche mai previsto. E invece a soli 25 anni ci è riuscita Sofia Goggia: dopo la splendida gara ai Giochi sudcoreani, nella finale di Are, in Svezia, ha chiuso al secondo posto la ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz supera Kjetil Jansrud al terzo posto : Cambia il terzo gradino del podio della Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°. La Classifica generale ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Sofia Goggia sale al quinto posto! : Non è cambiata la testa della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo la discesa di Are, la prima gara delle Finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin non ha partecipato, pur essendo qualificata, avendo già in tasca la Coppa di Cristallo, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Viktoria Rebensburg è invece salita al terzo posto grazie al piazzamento odierno in quarta posizione. Sofia Goggia, vincitrice della ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Rohan Dennis vince la cronometro finale di San Benedetto. A Kwiatkowski la Classifica generale - 2° un ottimo Damiano Caruso : Chiude il cerchio Michal Kwiatkowski che completa il trittico della Primavera italiana nel calendario World Tour. Il polacco del Team Sky, dopo essersi aggiudicato nel 2017 Strade Bianche e Milano-Sanremo, si conferma a proprio agio sulle strade del Bel Paese andandosi a prendere anche il successo nella Tirreno-Adriatico. Pura gestione per l’ex campione del mondo nel difendere la propria maglia azzurra nella cronometro conclusiva (10 chilometri ...

Tirreno-Adriatico 2018 - settima tappa : cronometro San Benedetto del Tronto. Ultima sfida per la Classifica generale : settima ed Ultima tappa per la Corsa dei Due Mari: si chiude oggi con la cronometro di San Benedetto del Tronto la Tirreno-Adriatico. Doppio obiettivo nella frazione odierna: oltre alla vittoria parziale c’è ovviamente anche in palio il successo nella classifica finale. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Percorso Vista e rivista nelle ultime stagioni la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto. 10 chilometri interamente ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Damiano Caruso vuole vincere la Classifica generale? La maglia azzurra sogna in grande : tutti i favoriti : Una mission impossibile, un sogno difficilissimo da realizzare. Damiano Caruso dopo quattro tappe si ritrova in testa alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2018. Un risultato che neanche i più accaniti tifosi del corridore siciliano potevano aspettarsi. Scavalcata infatti quella che poteva essere considerata la frazione regina, con arrivo a Sassotetto, il corridore della BMC (che è diventato capitano dello squadrone americano vista ...

Sci di fondo - Classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dario Cologna torna in seconda posizione - ma Johannes Klaebo mantiene 224 punti di margine : Dario Cologna centra il prestigioso successo di Oslo-Holmenkollen con la sua 50 chilometri in tecnica classica e si riporta in seconda posizione in classifica generale a 224 punti dal dominatore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo che oggi ha chiuso solamente in quarantesima posizione. La vittoria di oggi permette a Cologna si superare Martin Johnsrud Sundby per appena 10 punti. Per l’Italia 17 punti importanti per Mirco Bertolina ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo 2018 femminile : Mikaela Shiffrin trionfa nella generale e in slalom : Classifica generale – Coppa DEL Mondo (femminile): Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Shiffrin Mikaela USA 1 1673 5 256 1 880 3 481 28 56 HOLDENER Wendy SUI 2 1050 3 625 8 203 23 72 1 150 VLHOVA Petra SVK 3 864 2 655 13 149 7 60 REBENSBURG Viktoria GER 4 847 10 169 1 582 18 96 MOWINCKEL Ragnhild NOR 5 815 8 186 4 371 8 218 15 40 WEIRATHER ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Ofterschwang . Mikaela Shiffrin vince la generale per il secondo anno : Mikaela Shiffrin conquista la sua seconda Coppa del Mondo generale dopo il terzo posto nel gigante di Ofterschwang. L’americana precede in Classifica la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Viktoria Rebensburg. Proprio quest’ultima ha ipotecato il successo nella Classifica di gigante, avendo 92 punti di vantaggio ad una gara dal termine su Tessa Worley La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 ...

