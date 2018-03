“Finché avrò voglia di soffrire…” Gianluigi Buffon gela la sala Ospite di Oscar

caffeinamagazine

: #Buffon: 'Andrò avanti finché avrò voglia di soffrire' - - Sport_Mediaset : #Buffon: 'Andrò avanti finché avrò voglia di soffrire' - - PremiumSportHD : #premiumsport #Juventus, #Buffon: 'Finché avrò voglia di soffrire andrò avanti'. - DiMarzio : 'Le motivazioni sono tutto'. #Buffon parla del suo futuro: 'Giocherò finché avrò voglia di soffrire' -

(Di martedì 13 marzo 2018) Dalla Juventus al Parma, passando per la Nazionale. Il matrimonio con Alena Seredova, i figli Louis Thomas e David Lee, il divorzio e l’amore ritrovato grazie alla giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico, che nel 2012 gli ha ‘regalato’ un altro bambino, Leopoldo Mattia. GigidiFarinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba insieme alla sua compagna, parla così del suo futuro. ”Il mio futuro dipenderà solo da me. – ha detto– Per continuare o meno, devo capire le motivazioni che posso ancora avere, l’energia mentale, ladi soffrire, arrabbiarmi e combattere. I primi 15 anni di sport li ho fatti sulle ali della passione per il calcio. Ma per avere una carriera così longeva e proseguire altri 10 anni, ho dovuto sostituire la passione con il desiderio della sfida: ogni stagione ...