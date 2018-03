Tomb Raider | Lara Croft sarà la nuova Wonder Woman?

I remaster dei primi tre Tomb Raider sono in arrivo su Steam : Nel caso in cui siate dei fan di vecchia data della saga di Tomb Raider molto probabilmente saprete che i primi tre capitoli del franchise sono presenti su Steam come porting della versione DOS. Per questo motivo girano attraverso un emulatore e purtroppo sono afflitti da alcuni problemi di performance, risoluzione e controlli.La notizia dell'arrivo su Steam di tre remaster riportata da PC Gamer non può quindi che essere accolta positivamente. I ...

Lara Croft è tornata - e con lei il look da avventuriera di Tomb Raider : Alla fine degli anni Novanta, chiunque avesse una consolle non poteva non essere un appassionato di Tomb Raider, action game in cui una sexy archeologa andava alla ricerca del Triangolo della Luce, un artefatto magico che permetteva di controllare il tempo. Il videogioco ebbe talmente tanto successo da diventare un film nel 2001, che aveva come protagonista una Angelina Jolie che è passata alla ...

Torna al cinema Tomb Raider : 'La mia Lara Croft un'eroina femminista' : Tempo di remake, a Hollywood, remake di un film tratto da un videogioco: 'Tomb Raider', stavolta diretto dal norvegese Roar Uthaug e nelle sale italiane dal 15 marzo. La prima donna protagonista di un ...

Il ritorno di Lara Croft - è di nuovo Tomb Raider : Protagonista, nel ruolo che lanciò come icona sexy Angelina Jolie, è l'attrice svedese Alicia Vikander. Vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista per 'The Danish Girl', l'...

Tomb Raider - un gioco online gratuito per prepararsi al film : Dopo i due film diffusi all’inizio degli anni Duemila, l’aitante archeologa ereditiera Lara Croft tornerà presto al cinema con un nuovo volto: dopo Angelica Jolie, infatti, a interpretare la protagonista di Tomb Raider, ispirandosi sempre alla saga di videogiochi di successo, sarà Alicia Vikander. La nuova pellicola sarà nelle sale italiane dal 15 marzo, ma nell’attesa i fan possono dedicarsi a un breve gioco online gratuito, ...

Tomb Raider sul Cinematografo : "Ho amato girare Tomb Raider perché mi ha dato la possibilità di viaggiare, di scoprire l'avventuriera che è in me e che sapevo essere in me fin da ragazzina" dice Alicia Wikander, che aggiunge: "È ...

Xbox Game Pass : approdano Rise of the Tomb Raider - Sea of ??Thieves e altri 6 giochi : Il mese di marzo sarà uno dei più allettanti per i possessori dell’abbonamento mensile o annuale di Xbox Game Pass, il nuovo servizio di Microsoft che consente di giocare a più di 100 titoli. Sono in arrivo infatti 8 nuovi giochi che si aggiungeranno presto al catalogo di Game Pass, tra cui Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, l’esclusiva targata Rare che continua a ottenere voti positivi dalla critica. Ecco l’elenco ...

Xbox Game Pass : approdano Rise of the Tomb Raider - Sea of ??Thieves e altri 6 giochi : Il mese di marzo sarà uno dei più interessanti per i possessori dell’abbonamento mensile o annuale di Xbox Game Pass, il nuovo servizio di Microsoft che consente di giocare a più di 100 titoli. Sono in arrivo infatti 8 nuovi giochi che si aggiungeranno presto al catalogo di Game Pass, tra cui Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, l’esclusiva targata Rare che continua a ottenere voti positivi dalla critica. Ecco l’elenco ...

LARA CROFT : Tomb RAIDER/ Su Rete Quattro il film con Angelina Jolie (oggi - 26 febbraio 2018) : LARA CROFT: TOMB RAIDER, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Jon Voigt e Iain Glen, alla regia Simon West. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:08:00 GMT)

Rise Of Tomb Raider entrerà nell'Xbox Game Pass tra poco : Per tutti gli apPassionati di Tomb Raider, c'è una buona notizia: Rise Of Tomb Raider sta per entrare nell'Xbox Game Pass, basterà attendere il prossimo mese riporta Segmentnext.A fare l'annuncio è il direttore della programmazione di Xbox Live Larry Hryb, il quale con un tweet ha dato ai fan la notizia.Microsoft aggiorna regolarmente la lista di titoli che gli utenti iscritti al programma possono scaricare gratuitamente, e molto presto potremo ...

Lara Croft - Tomb Raider/ Su Rai1 il film con Angelina Jolie : info streaming (oggi - 20 febbraio 2018) : Lara Croft - Tomb Raider, il film in onda su Rai1 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie e Jon Voight, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 20:31:00 GMT)

Tomb Raider - ecco la Barbie in versione Lara Croft : Il film di Tomb Raider arriverà nelle sale a marzo e l’inevitabile macchina del merchandise si è già messa in moto per trasformare la famosa archeologa in giocattoli, magliette e oggetti di ogni tipo. Per l’occasione Mattel ha deciso di fare la cosa più giusta di tutte e proporre una Lara Croft in versione Barbie, svelata in queste ore alla New York Toy Fair basata sulle fattezze di Alicia Vikander. Ancora non sono state svelate le informazioni ...

LARA CROFT-Tomb RAIDER/ Su Rai1 il film con Angelina Jolie (oggi - 20 febbraio 2018) : LARA Croft - Tomb RAIDER, il film in onda su Rai1 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie e Jon Voight, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Tomb Raider incontra Barbie : Mattel svela la bambola di Lara Croft : L'universo delle bambole Barbie si amplia con un personaggio che arriva direttamente dal mondo dei videogiochi e che in questi anni è stato protagonista di un reboot videoludico che sarà seguito da un imminente reboot cinematografico.La notizia è stata riportata da IGN che ha anche condiviso le prime immagini mostrando un evidente ispirazione sia alla versione proposta dall'attrice Alicia Vikander che, ovviamente, alla Lara vista in Tomb Raider ...