Charlize Theron | ' Mia mamma mi ha comprato la marijuana per combattere l' insonnia'

Charlize Theron : Ho fumato erba per 8 anni - poi un giorno mi sono bloccata : Charlize Theron non ha paura a confessare di aver fatto uso di diverse sostanze stupefacenti, diventandone anche dipendente.Per tanti anni l'attice premio Oscar ha fumato marijuana a scopo ludico. Ma un fatto piuttosto grave l'ha convinta a smettere. "Un giorno sono rimasta bloccata davanti al frigo per circa 8 ore - ha detto al Jimmy Kimmel Live - Non potevo parlare e non era più divertente. Quindi mi sono dovuta ...

Charlize Theron : "Ho fumato marijuana per 8 anni. Poi sono rimasta bloccata per ore. Oggi la uso per dormire - me la procura mamma" : "Per otto anni ho fumato marijuana, poi un giorno le cose sono cambiate". Charlize Theron al Jimmy Kimmel Live torna a parlare di marijuana. L'attrice premio Oscar ha rivelato che alle volte è la stessa madre a procurargliela, poiché entrambe soffrono di insonnia e la utilizzano come "cura"."Ho davvero problemi di sonno, anche mia madre. Prendevamo dei farmaci e io ho suggerito che ci servisse qualcosa per allentare la tensione. ...

