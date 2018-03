Matteo Salvini | il retroscena di Minzolini | ' Perché al leghista conviene rinunciare al

Oliviero Toscani choc su Matteo Salvini : Sembra l'uomo di Neanderthal : "Mi vergogno che sia italiano", così Oliviero Toscani parla di Matteo Salvini dopo i risultati delle elezioni del 4 marzo.Intervistato nella trasmissione radiofonica La Zanzara, il noto fotografo commenta il successo del leader della Lega Nord, che evidentemente non condivide vista la durezza delle parole utilizzate. "Sono come a Fort Alamo qui a Fabrica in Veneto, ho tirato su le mura, c’è tutta ...

Matteo Salvini : "Il centrodestra salirà compatto al Quirinale" : "Sono contento della compattezza del centrodestra , andremo insieme al Quirinale. Siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini , rispondendo ai giornalisti a Milano."Siamo pronti, abbiamo un programma, una squadra - ha continuato -. Se ci chiamano, incominciamo a lavorare da domani mattina. Non facciamo accordi partiti o politici". Salvini ha teso la mano a "chi condivide il ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - faccia a faccia ad Arcore nel pomeriggio : erano presenti Marina e Pier Silvio : Silvio Berlusconi , dopo il voto del 4 marzo, ancora non ha parlato. Un momento difficile per il leader di Forza Italia, superato da Matteo Salvini e dalla Lega. Si apprende, però, che nel pomeriggio ...

Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra - non con «alleanze strane» : Ma anche Di Maio dice di essere «proiettato al governo»: solo che nessuno dei due avrà abbastanza seggi The post Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra, non con «alleanze strane» appeared first on Il Post.