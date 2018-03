È morto J Paul Raines | l' ex CEO di GameStop

eurogamer

: J. Paul Raines, l'ex CEO di #GameStop, è morto. - Eurogamer_it : J. Paul Raines, l'ex CEO di #GameStop, è morto. - videogamer_it : È morto Paul Raines, ex CEO di GameStop -

(Di martedì 6 marzo 2018) L'ex CEO di, J., che ha lasciato la compagnia a fine 2017 per motivi di salute, èall'età di 53 anni."Siamo profondamente tristi nell'apprendere della scomparsa del nostro amico ed ex amministratore delegato, J.", ha detto in una nota Mike Mauler, CEO di. "Il suo spirito è intrecciato nel tessuto della nostra azienda e l'intera famigliapiange questa perdita.era un uomo brillante e un visionario straordinario, nonché un leader premuroso e ispiratore amato da molti.si preoccupava profondamente del suo lavoro in, ma il suo più grande amore era per la sua famiglia. Le nostre sentite condoglianze vanno a loro e a tutti coloro le cui vite e cuori hanno toccatodurante il suo viaggio ".ha lasciatoa novembre, secondo un comunicato stampa della società, a causa del ripetersi di un problema di ...